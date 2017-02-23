'Vatanım Sensin' reyting barajına mı takıldı?

Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanması planlanan 'Vatanım Sensin’ adlı dizinin, yeni bölüm fragmanının hâlâ yayınlanmaması "dizi yayından kaldırıldı mı?" sorusunun sosyal medyada konuşulmaya başlamasına neden oldu.

Başrollerinde Begüzar Korel ve Halit Ergenç'in yer aldığı dizi önceki bölümlerinde yarattığı milli atmosferle birçok kişinin ilgisini çekmiş; Mustafa Kemal'in bahsinin geçtiği ve dev Türk Bayrağı kullanılan sahneleriyle çok beğenilmiş ve konuşulmuştu.

Dizinin Survivor adlı yarışma programı ve Beşiktaş’ın Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı Avrupa Ligi maçıyla çakışan yeni bölümünün, reyting kaygısı nedeniyle ertelendiği iddia edildi.













