-''VATANI MİLLETİ, BAYRAĞI OLMAYAN ORDU'' ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - ABD'de çok satanlar listesinde bulunan, araştırma inceleme türündeki ''Blackwater'' isimli kitap, Türkiye'de ağustos ayı itibariyle raflardaki yerini aldı. Amerikalı yazar Jeremy Scahill'in kaleme aldığı kitapta, hiçbir şeye, hiç kimseye karşı sorumluluğu olmayan, para için ölen, öldüren bir ordunun kontrolsüz gücü anlatılıyor. Anadolu Ajansı'ndan emekli gazeteci-yazar Asiye Koray Bendon'un editörlüğünü üstlendiği, Meral Delikara Üst'ün Türkçe'ye çevirdiği kitap, April Yayıncılık'tan çıktı. Kitabın editörü Asiye Koray Bendon, araştırmacı gazeteci ve yazar Jeremy Scahill'in kaleme aldığı kitabın tam da paralı askerlik, özel ordu, askeri sanayinin özelleştirilmesi gibi konuların tartışıldığı günümüzde, konuyu tüm boyutlarıyla ve tüyler ürpertici ayrıntılarıyla ortaya koyduğunu söyledi. Bendon, kitapta dünyanın en güçlü paralı asker ordusunun yükselişinin anlatıldığını belirterek, ''Kitap, 9 ülkede konuşlanan 2 bin 300 askeriyle veri tabanında göreve hazır, çoğunlukla insan hakları sicilleri bozuk Filipinler, Nepal, Kolombiya, Ekvator, Honduras, Panama ve Peru gibi ülkelerden toplam 21 bin askeri bulunan 'Blackwater' gibi kontrolsüz güçlerin, demokrasiler için ne kadar tehlikeli olduğuna dikkati çekiyor'' dedi. Bendon, kitaptaki ''Hazar Boru Hattı Rüyaları'', ''Yuvarlak Masa Şövalyeleri'', ''Paralı Askerler ve Salvador Seçeneği'' gibi bölümlerin kamuoyu için yeni ve çarpıcı bilgiler de içerdiğini kaydetti.