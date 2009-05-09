Vatandaştan polislere yemek

Van'ın, terör nedeniyle yoğun göç alan ve sıkıntılıları yoğun olan mahallelerden biri olan Karşıyaka'da, vatandaşların polis memurlarına verdiği yemeğe katılan Van Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, "Birbirimizden farkımız yok. Biz devlet memuruyuz ve halkın içinden çıktık. Biz, et ve tırnak gibiyiz bütün vatandaşlarımızla" dedi.



Cumhuriyet Polis Merkezi tarafından uygulanan genel huzur toplantıları kapsamında terör nedeniyle yoğun göç alan Karşıyaka mahallesinde ikamet eden Şabettin Polater, evinin bahçesinde, komşularının da katılımıyla polislere yemek

verdi.



Yemekte gençler ile resmi giysili polis memurları masalarıhazırlarlarken, Van Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez, müdür yardımcıları ve amirler ise vatandaşlarla sohbet etti.



Sohbet sırasında 2003 ve 2005 yıllarında yaşanan kan davalarına barış getirilmesi için birlikte bir çalışma yapılması konusu da ele alındı.



Kesmez, kan davalarının bölgenin adını olumsuz yansıttığını söyledi. Yaklaşık 3 ay önce yemek sözü verdiklerini belirten Kesmez, şöyle konuştu:



"Sözümüzü yerine getirmek için birlikte olduk. Tabii yemek ve çay bahanesiydi. Mahalle halkıyla birlikte olmak istedik. Sağolsunlar onlar da evlerini, yemeklerini ve soflarını açtılar. Bunlar vatandaş-devlet kaynaşması içindir. Biz biraradayız. Birbirimizden farkımız yok. Biz devlet memuruyuz ve halkın içinden çıktık. Biz, et ve tırnak gibiyiz bütün vatandaşlarımızla. Onu belirtmek için biraradayız. Zaten vatandaştan destek almayan hiçbir kuruluş başarılı olamaz şiarıyla biz de vatandaşımızla birlikte olmak ve destek almak istiyoruz. Güvenlik sadece bizim konumuz, bizim problemimiz değil. Bizim ana görevimiz. Ancak vatandaşın da problemi. Birlikte bu huzuru paylaşıyoruz. Eğer huzur olmamış olsaydı ne bir raya gelebilirdik, ne de bu yemeği aylaşabilirdik. Güvenlik hepimiz için önemli. Huzuru biz sağlayacağız, iş ve aş konularına diğer büyüklerimiz bakacaklardır."