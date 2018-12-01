Vatandaştan Erdoğan'a 'kaymak' tepkisi: Bu ayrıştırıcı dilden artık vazgeçsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeler tarafından yönetilen Şişli, Kadıköy, Beşiktaş ve Çankaya’da yaşayan yurttaşları “Türkiye’nin kaymağını yiyenler” olarak tarif etmesi tepkilere neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre bu ilçelerin bir de görünmeyen yüzü var. Şişli Kuştepe, Kadıköy Fikirtepe ve Beşiktaş Şair Nedim Caddesi gibi alt ve orta gelirli yurttaşların yaşadığı semtler bunlardan sadece birkaçı.

Erdoğan’ın sözlerine tepki gösteren vatandaşlar Cumhuriyet'e şu değerlendirmeleri yaptı:

-Özcan T. (Kuştepe): İş yok, güç yok. Şişli’nin 25 mahallesi var. Hepsinde yaşayan kesim farklı. Ben Şişli’de 30 senelik turizm şirketi sahibiyim. Ne kaymağı? Bu ülkenin kaymağını yiyen var elbette ama Cumhurbaşkanı’nın bizi ötekileştirmesi yerine her ili ve ilçeyi aynı refah seviyesine getirmesi doğru olandır. Siyaset yapıyoruz diye kutuplaştırmanın ötesine geçemiyorlar. Benim varlıklı arkadaşlarım da var. Onlar bile geçim derdinde. AKP belediyeciliği yürüttüğü kendi ilçelerine baksın! Belediye başkanlarının yolsuzlukları az mıdır?

-Bülent C. (Kuştepe): Şişli’de Nişantaşı gibi eğlence yeri, Levent gibi iş merkezlerinin olduğu yerler var. Kaymağını burada yaşayanlar değil hükümet yiyor. Neden mi? Hem istihdamını bu iş merkezlerinde sağlıyor hem de bir o kadar vergisini topluyor. Sonra da Şişli’ye kaymak tabaka diyorlar. Burası iş merkezlerinde köle gibi çalışan gençlerin cenderesi. Bir de isterlerse Ümraniye Belediyesi’ne baksınlar. Oralarda neler konuşuluyor onu araştırsın. Kadıköy, Şişli, Beşiktaş CHP’nin kalesi niteliğindedir. Seçim zamanı seçmen ne düşünerek CHP’ye oy veriyor biliyor musunuz? Özgürlüğümüz kısıtlanmasın diye her şartta CHP’ye oy veriyor. AKP seçmenlerine bu özgürlükleri tanımıyor. Bu ayrıştırıcı dilden artık vazgeçsinler.

-Veli Y. (Ortaköy): Erdoğan burayı kazanamayacağını bildiği için kutuplaştırıcı bir dil kullanıyor. Buralarda yaşayan insanların eğitim seviyesi biraz daha iyi. Dışarıdan Beşiktaş’a bakınca zengin kesimin yaşadığını sanıyorlar. Sahildeki esnaf da halk da belediyenin özgürlüğe önem vermesini değerlendiriyor. Her kesimden insan burada beraber yaşayabiliyor. Bu da Erdoğan’ı rahatsız ediyor.

-Mehmet K. (Kadıköy): 16 yıldır Kadıköy’de yaşıyorum. 2 kişi çalışıyoruz ama geçinemiyoruz. Sağlık sorunlarım olmasına karşı seyyar satıcılık yaparak ek iş yapıyorum. İki yakamız ancak bir araya geliyor. Kadıköy’de fakir, zengin ve orta halli her kesimden insan yaşıyor. Önceden AKP’ye oy atıyorduk ama bu ekenomik ortamdan dolayı artık oy vermeyeceğiz.