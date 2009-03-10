Vatandaştan, Bakan Çağlayan'a protesto

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Bilecik’in Bozüyük ilçesinde elini uzattığı bir vatandaştan tepki gördü.



Bakan Çağlayan, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AKP Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, AKP olarak yola çıkarken işlerinin hizmet olduğunu ve bu gücü de milletten aldıklarını iyi bildiklerini söyledi.



Çağlayan, "Bu önemli topraklarda Osmanlı’nın, Türklüğün kilometre taşlarından biri olan Bozüyük’te Şeyh Edebali’nin dediği gibi (İnsanı yaşat ki devlet yaşasın) felsefesinden yola çıktık. Biz millete hükmetmeye değil millete hizmet etmeye talip olduk" dedi.



Eli havada kaldı



Bakan Çağlayan, konuşmasının ardından, İsmet İnönü Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. "İyi günler" dileyip elini uzattığı bir kişiden "Bu zamana kadar neredeydiniz?" cevabını alan Bakan Çağlayan, "Boş ver ne yapacaksın, sen niye elini uzatmıyorsun çok ayıp bir şey" diye konuştu.



'Bu kriz de gelir geçer'



Daha sonra Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Habib Esel’i ziyaret eden Çağlayan, burada yaptığı konuşmada, dört kez kriz yaşadığını ve bu konuda tüm sanayiciler ve iş adamları gibi adeta "şerbetli" olduğunu kaydetti. Çağlayan, "Benim sizden biraz daha fazlalığım var. Krizle birlikte bir de kalp krizi gördüm. Dolayısıyla 5 krize karşı şerbetliyim" diye konuştu.