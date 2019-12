Vatandaşlıktan çıkma kararı aldı

Çifte vatandaşlığa sahip Mehmet Gaygusuz, polisle yaşadığı tartışma sonrası Türk vatandaşlığından çıkmak istedi



İngiltere St. Albans Belediyesi’nde polis ve halk ilişkilerini denetleyen komisyonda görev yapan St. Albans Belediye Meclis üyesi Mehmet Gaygusuz, memleketi Trabzon’da polisle tartışınca başına gelmedik kalmadı. Çifte vatandaş Gaygusuz’un anlatımına göre, önce dayak yedi, nezarethanede sabahladı, Londra’ya döndükten sonra da hakkında dava açıldı. Gaygusuz, 16 gün önce çok sevdiği ağabeyinin cenazesiyle geldiği Türkiye’de duruşmalara katılmadığı için tutuklanınca cenaze törenine katılamadı. Yalan ifadelerle mağdur iken sanık olduğunu öne süren Gaygusuz, yaşadıklarına tepki için Türk vatandaşlığından çıkma kararı aldığını söyledi.



‘Şapşal tartışması’



Çocuk yaşında gittiği İngiltere’de 50 yaşından sonra siyasete atılan ve yaşadığı bölgede Muhafazakâr Parti’den meclis üyesi seçilen Gaygusuz’u isyan ettiren olaylar, 23 Kasım 2008’de Avni Aker Stadyumu’nda oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçından sonra başladı. Maça giden Gaygusuz, polis barikatının bulunduğu bir noktadan stadı terk etmek istedi. Gaygusuz’un iddiasına göre, yolu kapatan polisler kendilerine tepki gösteren bir grupla tartışırken, Gaygusuz da arkadaşına ‘Burayı kapatmak ne şapşalca bir iş’ dedi. Bunu duyan polis amirinin tepkisi ise “Sen kime şapşal diyorsun” oldu. Ardından tartışma büyüdü. Polise göre önce sinkaflı küfür eden sonra da kalabalığı galeyana getiren Gaygusuz’a “orantılı güç” kullanıldı. Gaygusuz ise çember oluşturan bir grup polisin arasında tekme tokat dövüldüğünü iddia etti.



Olayın ardından Gaygusuz önce hastaneye daha sonra da karakola götürüldü. Sabaha kadar nezarette tutulan Gaygusuz, Londra’ya dönüş yapacağı için çıkar çıkmaz havalimanının yolunu tuttu. Gaygusuz, 12 Ocak’ta dönemin Trabzon Valisi Nuri Okutan’a mektup yazarak başından geçenleri anlattı. Okutan’ın talimatıyla Emniyet’te başlatılan soruşturmada “polisin görevini layıkıyla yerine getirdiği, iddiaların gerçeği yansıtmadığı” sonucuna ulaşıldı. Gaygusuz hakkındaki “görevli memura hakaret” iddiasıyla başlatılan soruşturma ise devam etti.



Cenazeye yetişemedi



30 Ocak 2009’da Londra Başkonsolosluğu’ndan gelen tebligatla ifadeye çağrılan Gaygusuz, konsolosluk yerine 23 Şubat 2009’da Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek olayla ilgili ifade verdi ve Londra’ya döndü. Londra’da bulunduğu sırada yargılanan ve duruşmalara gitmediği için Trabzon 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nce hakkında yakalama emri çıkarılan Gaygusuz, Londra’da vefat eden ağabeyini toprağa vermek için geçtiğimiz 12 Ağustos’ta cenaze ve 18 yakınıyla birlikte Türkiye’ye geldi.



İstanbul Atatürk Havalimanı’nda hakkındaki yakalama kararını öğrenen ve gözaltına alınan Gaygusuz, cenazeyi toprağa vermek için Trabzon’da teslim olmak istedi ancak bu dilek kabul edilmedi. Geceyi geçirdiği nezarethaneden öğle saatlerinde kelepçeli halde sağlık kontrolüne götürülen, daha sonra da İstanbul’da hâkim karşısına çıkarılan Gaygusuz, serbest kaldığında ağabeyi toprağa verilmişti.



‘Sabaha kadar ağladım’



Nezarette sabaha kadar ağladığını belirten Gaygusuz, “Çok sevdiğim ağabeyime son görevimi yapmam engellendi. Benim gibi bir insanın başına bunlar geliyorsa Türkiye’de her an her şeyle karşı karşıya kalınabilir. Artık bu ülkeye gelmemin bir anlamı kalmadı. Vatandaşlıktan çıkmaya karar verdim” dedi.



Londra’dan Trabzon’a motosikletle



Gaygusuz, ölmek üzere olan çocuklara son günlerinde huzurlu bir hayat sunmaya çalışan Keech Cottage Children’s Hospice için 30 bin sterlin toplamak amacıyla 2007’de Londra-Trabzon arası mesafeyi motosikletiyle kat etmişti. Gaygusuz’u Londra’da uğurlayanlar arasında milletvekili Anne Maine de vardı.