"Vatandaşlık yasası", Yeni Delhi sokaklarını yine karıştırdı: Bir cami yakıldı, 20 kişi öldü ve en az 15 kişi yaralandı

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Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini grubun mensuplarının vatandaş olmasını kolaylaştıran ancak Müslümanları kapsam dışı bırakan "vatandaşlık yasası"nın sebep olduğu protestolar sürüyor. Dün başkent Yeni Delhi'de çıkan olaylarda 20 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da şehirde bulunduğu sırada meydana gelen eylemlerde yasayı destekleyenler ve karşı olanlar sokaklara döküldü.

Aylarca süren protestoların devamında polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Yeni Delhi polisinin yaptığı açıklamaya göre protestocular polise taş fırlattı, binalara zarar verdi ve bazı araçları ateşe verdi. Ölenler arasında kafasından silahla vurulan bir polis memuru olduğu da belirtildi.

Delhi'nin en yüksek rütbeli yerel siyasetçisi Arvind Kejrival, bu sabah saatlerinde hâlâ devam eden olayları polisin kontrol altına alamadığını söyleyerek ordunun duruma müdahale etmesini ve hükûmetin sokağa çıkma yasağı ilân etmesini talep etti.

CNN International'a konuşan bir sağlık yetkilisine göre en az 150 kişi hastaneye kaldırıldı ve bazılarında kurşun yaraları bulundu.

Al Jazeera'nın aktardığına göre, yasanın destekçileri Müslümanların evlerini hedef aldı, ancak polis bu duruma müdahale etmedi. Hindu milliyetçiler tarafından bir caminin yakıldığı belirtildi.