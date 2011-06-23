Vatandaşlık vaadiyle seks köleliği

T24 - Kilyos’taki çiftlikte hayvan besiciliği yapan E.Ç., Moldovalı ikizleri 7 yıl seks kölesi yaptı.





Moldovalı Dora S.’nin yaklaşık 7 yıl önce, çalışmak için İstanbul’a gelerek Kumkapı’daki ablasının yanına yerleşti. Kilyos’ta bir çiftlikte hayvan besiciliği yapan Sarıyerli E.Ç., Kumkapı’da kendisine kaçak eleman arıyordu ve Dora’nın ablasını buldu, eve gittiğinde ise o zaman 23 yaşında olan Dora S.’yi Kilyos’taki çiftliğinde hayvanların bakımı için birini aradığını söyleyerek genç kadına iş teklif etti. İş arayan Dora hiç düşünmeden teklifi kabul etti ve Kilyos’taki çiftliğe gitti. Bir süre sonra havyanların bakımında zorlanan Dora, patronuna ülkesindeki ikizi Lüba’nın da çalışabileceğini söyledi. E.Ç. onay verince ikizi Lüba S. de İstanbul’a gelerek çiftliğe yerleşti.



Türk kimliği sözü verildi

İkizlere Türk kimliği çıkarma sözü veren E.Ç. Dora ile birlikte olmaya başladı. Kısa süre sonra da Lüba ile... Bu tarihten sonra ikizler için kâbus başladı. İkizler, 2 yıl boyunca patronlarıyla sırayla beraber olmaya başladı. Bu süreçte kardeşlerinden haber alamayan Kumkapı’daki abla, telefonunu bulduğu E.Ç.’ye ulaştı. Ancak E.Ç.’nin baskısıyla ikizler, ablaya “İmam nikâhıyla evlendik. E.Ç. ve onun amca oğluyla” dedi. Sonra yine bağlantıları kopunca Kumkapı’daki abla Moldova’daki ailesini aradı.



İkizlerden 3 çocuğu oldu

Ağabey İstanbul’a gelerek kardeşlerinin izini buldu. Fakat E.Ç. kardeşlerin ağabeyleriyle bir çalışanın yanında görüşmelerine izin verdi. Bu sürede Dora S., Büşra (5) ve Ergün (3), Lüba ise Kübra’yı (5) dünyaya getirerek ikisi de E.Ç.’den çocuk sahibi oldu. Sahte nüfus cüzdanı çıkarılan çocuklar başka bir eve götürülerek, Türkmenistan uyruklu bir bakıcıya teslim edildi. İkizler ise belli günlerde çocuklarıyla görüşebildi. 4 çocuğunun nikâhlı eşi Sarıyer’de yaşayan E.Ç. bu arada yeni sevgili buldu. Onu da 15 yaşındaki kızıyla birlikte çiftliğe yerleştirdi. E.Ç. 3 kadınla birlikte aynı evde yaşamaya başladı.



7 yıllık kölelik dayakla bitti

Yaklaşık 7 yıl boyunca işkence gibi bir hayat süren ikizler, önceki gün E.Ç.’den feci bir dayak yiyince sonunda çareyi kaçmakta buldu. Önceki sabaha karşı saat 04.00 sıralarında çiftlikten çıkan kardeşler, ormanlık alandan 3 saat yürüyerek Zekeriyaköy Jandarma Karakolu’na sığındı. Dora ve Lüba S.’nin şikâyeti üzerine jandarma, çiftliğe giderek E.Ç. ile yanındaki sevgilisini gözaltına aldı. E.Ç., alıkoyma ve zorla ilişkiye girme suçlamalarını kabul etmedi. Sarıyer Adliyesi’ne gönderilen E.Ç. çocuklara çıkardığı sahte kimlikler nedeniyle tutuklandı. Dramın kahramanı Moldovalı ikizler, kaçak çalıştıkları için sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.



Çocuklar yuvaya verildi

Dramın en masum kahramanları ise E.Ç.’nin Moldovalı ikizlerden olan çocukları Büşra (5), Kübra (5) ve Ergün (3) SHÇEK yuvasına yerleştirildi. Mahkeme, Moldovalı Lüba ve Dora ile E.Ç.’den kan örnekleri alarak çocukların DNA karşılaştırmasının yapılmasını istedi. Dora S., “E.Ç. yalan söyledi. Türk kimliği çıkaracağını söyleyip çitflikte ağır şartlarda çalıştırdı. Kaçak olduğumuz için korktuk. Bizi kandırıp ikimizle de ilişkiye girdi. 7 yıl dayandık. Sürekli dayak atıyor ve ölümle tehdit ediyordu” dedi.

(Habertürk)



