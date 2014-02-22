Vatandaşlık satan Malta'ya zengin Türk akını

Malta’nın belli bir ücret karşılığında vatandaşlık yolunu açmasından sonra yüzlerce zengin yabancının ülkeden pasaport almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, en çok başvuru yapılan yerler arasında İstanbul da var. 650 bin Euro (1 milyon 963 bin TL) verildikten sonra sahip olunabilen Malta pasaportu sayesinde tüm Avrupa Birliği içerisinde serbest dolaşım ve çalışmak mümkün olacak. Malta hükümeti geçen sene bu kararı aldığı sırada pasaport sahibi olabilmek için Malta’da yaşama zorunluluğu bulunmuyordu.

Fakat AB’nin yoğun ısrarları neticesinde pasaporta sahip olabilmek için en az 1 yıl Malta’da yaşamak gerekiyor. Malta Dışişleri Bakanı George Vella, en çok başvurunun Dubai, İstanbul, Moskova, Paris ve Roma’daki elçiliklere yapıldığını açıkladı.