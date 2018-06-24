Vatandaşlık hakkı verilen Suriyeliler de oy kullandı

Türkiye vatandaşı olmayı hak kazanan Suriyeliler de Mersin'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Oyunu kullanan Suriyelilerden Hamid Ehmed, Sputnik'e yaptığı açıklamada Suriye'nin Lazkiye kenti nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, geçen sene eşi ve 4 çocuğuyla Türkiye vatandaşı olmayı hak kazandığını söyledi.

Türkiye'de ilk kez oy kulandıklarını dile getiren Ehmed, Mersinde genelinde Türkiye vatandaşı olmayı hak kazanan Suriyelilerin oylarını kullanacağını kaydetti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçen günlerde bildirdiğine göre, Türkiye'de vatandaşlık hakkını kazanan 30 bin Suriyelinin oy kullanma hakkı bulunuyor.