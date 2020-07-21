Vatandaşların tepkilerinin ardından Çeşme'de kumsaldaki 1500 liralık localar kaldırıldı

İzmir'in Çeşme ilçesindeki ünlü Altınkum plajına gelen tatilciler, işletmelerin kiraladığı şezlong ve günlüğü 1500 lira olan localar nedeniyle denize girilecek alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

DHA'nın gündeme getirdiği haberin ardından, localar iş makinalarıyla kaldırıldı.

Yaklaşık 50 kilometrelik sahil kıyısı ve onlarca plajıyla, turizmin gözde merkezlerinden olan İzmir Çeşme'de, vatandaşlar, çeşitli işletmelerin kumsallara koyduğu şezlong ve günlüğü 1500 liralık ahşap localar nedeniyle denize girecekleri alanların kısıtlandığını belirterek, tepki gösterdi.

Altınkum'daki özel işletmeler de vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşların tepkisinin ardından Çeşme Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri tepkilere neden olan locaları iş makineleriyle sahilden kaldırdı. İşletmeye ise herhangi bir cezanın kesilmediği öğrenildi.