Vatandaşların döviz mevduatları arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ekim haftasına ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.

Döviz mevduatlarında 2 haftadır tarihi zirvelerini aşan doların da etkisiyle rekor seviyelerde satış gerçekleşiyordu.

8 Ekim haftasında ise vatandaşlar döviz satışını keserek, döviz alımına geçti.

Söz konusu haftada vatandaşlar 1 milyar 519 milyon dolarlık döviz alırken, mevduatlar 232 milyar 684 milyon dolardan, 234 milyar 276 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde tüzel kişiler yani şirketler ise 1,7 milyar dolarlık döviz alımı gerçekleştirdi.