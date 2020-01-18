Vatandaşların ÇED raporuna yönelik itirazlarına aynı yanıtlar verildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini ve komisyon çalışmaları ile halkın görüşlerinin dikkate alındığını belirterek dün kararını açıkladı. Raporda 92 bin 468 kişinin itiraz ettiğine dikkat çekilerek soruların rapor içinde yanıtlandığı belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, 2 Ocak’ta itiraz süresi dolarken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ÇED raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirildiğini ve komisyon çalışmaları ile halkın görüşleri dikkate alındığını belirterek dün kararını açıkladı.

Proje “ÇED Olumlu” kararı verdiğini duyuran müdürlük nihai ÇED raporunu da askıya çıkardı. Neredeyse aynen onaylanan raporda yurttaşların itirazları da yer aldı. Raporda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatlarına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER), 92 bin 468 adet görüş ve öneri ulaştığına dikkat çekildi. Ulaşan tüm görüş ve önerilerin incelendiği belirten raporda temel olarak hepsinin benzer formatta ve aynı içeriğe sahip olduğunun görüldüğü ifade edildi. Söz konusu görüş ve önerilerin cevaplandığı bölümler sıralandı.

Raporda yurttaşların deprem riskinin tetiklenmesi, İstanbul’un su kaynaklarının yok edilerek susuzluğa mahkum edilmesi, Sazlıdere Barajı’nın yok olması, yeraltı sularının kaybolması, tarım ve mera alanlarını yok olması, üç aktif fay hattının geçmesiyle afet riskinin artması gibi 15 noktada itiraz ettiği görüldü. İtiraz bölümleri incelendiğinde neredeyse aynı cevapların verildiği görüldü.