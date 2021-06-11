Beyoğlu Belediyesi'nin yüzde 45'lik emlak vergisi zammına protesto

İstanbul Beyoğlu Belediyesi'nin Beyoğlu'nda yüzde 45'lik emlak vergi artışı yapmak istemesi, aralarında ilçede bulunan siyasi parti yönetici ve temsilcileri, Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeleri ve Beyoğlu sakinlerinin de bulunduğu bir grup tarafından protesto edildi.

Grup Beyoğlu Belediyesi Şişhane Meydanı'nda buluşarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasının ardından grup, Beyoğlu Belediyesi'nin Tepebaşı'ndaki ek hizmet binasına giderek topluca itiraz dilekçesi verdi.

"Emlak vergisine 5 yılda yüzde 500 zam"

Emlak vergisine itiraz eden grup basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Beyoğlu Belediyesi 2022 yılında başlayacak emlak birim fiyatlarına yüzde 45 ve enflasyon

oranında zam yapmayı istemektedir. Bu artış, Beyoğlu'nda 5 yıl içerisinde emlak vergilerine

yüzde 500 zam yapmak demektir. Yapılacak vergi zamları Beyoğlu İlçesindeki hem mülk

sahiplerini hem de konut ve işyeri kiracılarını, esnafı etkileyecek, Beyoğlu vergi oranlarında,

en yüksek artış yaşanan ilçeler arasında yer alacaktır. Beyoğlu Belediyesi tarafından yapılmak istenen bu zam, Beyoğlu’nun ekonomik gerçekliğine tamamen aykırı, kamu odaklı belediyecilik anlayışından uzak olmakla beraber halkın yaşadığı ekonomik kriz gerçeğini yok saymaktadır."

"Bölgedeki mülklerin büyük sermayedarlara geçişi kolaylaşacak"

Pandemi koşullarında günde yaklaşık 273 esnafın iflas ettiğini dile getiren grup, söz konusu uygulamanın bölgedeki mülkleri büyük sermaye sahiplerine geçmesinin kolaylaştırılacağını dile getirdi.

Açıklamada şöyle dendi:

"Emlak vergilerindeki bu artış mülk sahiplerinin emlak vergilerini ödeme zorluklarına neden

olacağı gibi zorunlu göç ve mülk değişikliklerinin de yolunu açmaktadır. Beyoğlu

Belediyesinin orantısız yaptığı bu zammın yaratacağı toplumsal sonuçlar da göz ardı

edilemez. Emlak vergilerindeki artışlar kira artışlarının tetiklenmesine, bölgedeki mülklerin

büyük sermayedarlara geçişinin önünün açılmasına ve Beyoğlu'nun gerçek sahiplerinin

Beyoğlu’nu terk etmesine yol açacaktır."

"Karşı karşıya iki mülkün fiyatı belediye farkından dolayı 2 kat fark ediyor"

Emlak vergisine itirazda bulunan grup Beyoğlu Belediyesinin uyguladığı emlak vergisinden dolayı konumları karşılıklı olan fakat farklı belediyelere bağlı iki mülk arasında büyük fiyat farkı oluştuğunu belirtti.

Grubun açıklamasında "Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde olan Etibank Caddesi’nde 4,595 TL olan rayiç bedelin aynı caddenin karşı tarafında başka bir belediye sınırı içinde yer alan bölgede yarı fiyatına rayiç

bedel ile 2,189 TL belirlenmesinde olduğu gibi kamu yararı değil ticari bakışa sahip olan bir

belediye anlayışı ile karşı karşıyayız" ifadeleri yer aldı.

Grup son olarak Beyoğlu'nda yaşayan herkesi 18 Haziran'a kadar Beyoğlu Belediyesi "Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne" itiraz dilekçesi vermeye davet etti.





