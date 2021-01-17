Vatandaşlara “Ucuza almak için akşam pazarına çıkın” önerisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 64 milyon liralık bütçe ayrıldı

Vatandaşlara ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılında yapacağı yatırımlara 64 milyon 773 bin TL tahsis edildi.

TIKLAYIN | Diyanet'ten vatandaşa öneri: Ucuza almak için akşam pazarına çıkın

BirGün gazetesinden Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Yatırım Programı’na göre, Diyanet’in İzmir ve Amasya’da yapımına devam edilen müftülük binalarına ayrılan bütçe, 6,2 milyon TL oldu.

2021 Yılı Yatırım Programı’nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Dev bütçesi ve bütçe harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı için 2021 yılında da milyonlarca lira ayrıldı. 2020 yılında aralarında Elazığ Harput Külliyesi ve müftülük binası yapımlarının da yer aldığı projeler için 74,6 milyon TL harcayan Diyanet’in, 2021 yılında ise projeler için 64,7 milyon TL harcama yapması öngörüldü.

Diyanet’in, “Muhtelif İşler” kalemi altında sınıflandırılan bakım onarım, elektronik yayın alımı, makine ve teçhizat harcamaları için yatırım programına yazılan tutarın 21 milyon 730 bin TL olduğu bildirildi. 2021 Yılı Yatırım Programı’nda Diyanet’e ayrılan en büyük paylardan biri ise “Müftülük Hizmet Binası” kalemine yazıldı.

İzmir ve Amasya’da yapımına devam edilen müftülük binaları için 2020 yılında 24 milyon 500 bin TL harcayan idarenin, iki kentteki müftülük binaları için 2021 yılında da 6,2 milyon TL harcayacağı belirtildi. Projelerin toplam tutarının ise 33 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi. Kurumun, sosyal mekan düzenleme işleri için 2021 yılında harcayacağı para ise 3 milyon TL olarak ifade edildi.