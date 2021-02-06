Vatandaşlara 'teyemmüm taşı' dağıtmasıyla gündeme gelen belediyede başkan yardımcısı istifa etti

Haberalmedya.com'da yer alan habere göre; Bursa’da Şehir Hastanesi’ndeki servislere teyemmüm taşı dağıtan Yıldırım Belediyesi’nde, AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih, Başkan Oktay Yılmaz'ın talebiyle istifasını verdi.

Ali Mollasalih açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Makamların geçici, aslolanın millet olduğu bilinciyle 2019 Nisan'da üstlendiğim Yıldırım Belediye Başkan Yardımcılığı emanetini teslim ettim. Bu süre içerisinde Yıldırım ve Yıldırımlının hakkını korumayı, garip-gurebanın yanında olmayı kendime şiar edindim.

Beni bu göreve layık gören büyüklerimize, 2 yıla yakın süre beraber çalıştığım Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz'a, Belediye Meclisi üyelerimize, AK Parti teşkilatımıza, fedakarca çalışan Yıldırım Belediyesi personeline, desteklerini ve sevgilerini hep hissettiğim muhtarlarımızla saygıdeğer Yıldırımlılara teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, Yıldırım için çalışmaya ve sesleri olmaya devam edeceğim."

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