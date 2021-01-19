Bursa Yıldırım Belediyesi'nin vatandaşlara 'teyemmüm taşı' dağıttığı ortaya çıktı!

Bursa Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara teyemmüm taşı (susuz abdest alınması amacıyla kullanılan taş) dağıttı. Başta sadece Bursa Şehir Hastanesi'ndeki hastalara dağıtıldığı belirtilen teyemmüm taşının sonrasında birçok yetkili kurum ve kuruluşlara da hediye edildiği ortaya çıktı.

haberalmedya.com'dan Pelin Çırpan'ın yazısında yer alan bilgilere göre; Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Ali Mollasalih'in "su teması kuramayan vatandaşlara hizmet" olarak nitelendirdiği teyemmüm taşının AKP'li milletvekillerine, dekanlara, doktorlara, Milli Selamet ve Rehaf Partisi eski başkan ve yöneticilerine, vakıf ve derneklere, imamlara, gazetecilere, muhtarlara hediye edildiği öne sürüldü.

Yıldırım Belediyesi’nin hastanede dağıttığı teyemmüm taşlarının üstünde belediyenin logosu ve “Ey insanların rabbi olan Allahım! Şifa ver, çaresini gönder; sen Şafi’sin. Senin şifandan başka şifa yok. (Rabbim!) Hastalık bırakmayacak bir şifa ile şifa ver” hadisi yer aldı.