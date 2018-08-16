Vatandaşlara 'kurbanlık' uyarıları

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, Kurban Bayramı\'na sayılı günler kala vatandaşları kurbanlık hayvan seçiminden kesim şartlarına uyulmasına, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alınmasından etlerin muhafazasına kadar çeşitli konularda uyardı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, celebinden kasabına, vatandaşına herkesin dört günlük bayram sürecinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kurban Bayramı süresince kesimi gerçekleştirilen hayvan sayısının bir yıl boyunca kesimi yapılan hayvanların neredeyse dörtte biri kadar olduğuna dikkati çeken Erkal, bu da hayvan hareketlerinin ve tüketime hazırlanan et miktarının dört günde normalin ne kadar üzerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla artan hayvan hareketleri aşamasından etin tüketime hazır hale getirilmesine kadar kurbanlık hayvanların sağlığı ve refahına daha çok özen göstermek durumundayız\" dedi.

\'HAYVANLAR KESİM ÖNCESİNDE 12-24 SAAT CİVARINDA DİNLENDİRİLMELİ\'

Vatandaşların hayvan seçerken gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Erkal, \"Kurbanlık hayvanların veteriner sağlık raporu ve numaralı kulak küpesi, büyükbaş hayvan pasaportu küçükbaşlarda nakil beyannamesi bulunmalı. Kesimi yapılan hayvanların kulak küpeleri köylerde muhtarlara teslim edilmeli, muhtarlar tarafından teslim alınan küpeler ilçe müdürlüklerine teslim edilmeli. Eğer hayvanda yüksek ateş, iştahsızlık, öksürük, nefes güçlüğü, yutmada zorluk, ağız burun akıntısı, kısmi veya genel felç, vücutta şişlikler, kötü kokulu akıntılar varsa hastalıktan şüphe edilmeli. Bu ve benzeri durumlarda böyle hayvanlar satın alınmamalı veya kesin karar veteriner hekim kontrolünden sonra verilmeli Durgun ve halsiz olmamalı, Aşırı öksürük ve aksırık olmamalı, gözleri, derisi ve kılları parlak ve canlı olmalı, göz, ağız ve burunda akıntı olmamalı. Besi durumu iyi, hareketleri normal olmalı. Hayvanlar kesim öncesinde 12- 24 saat civarında dinlendirilmeli\" diye konuştu.

\'KURBAN KESİMİNDE TÜM KURALLARA UYULMASI GEREKİYOR\'

Kesim sonrası etlerin saklanması ve tüketim şekline dair püf noktaların göz ardı edilmemesi gerektiğinin altın çizen Erkal, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Hayvan hakları açısından Kurban Bayramı\'nda görev alan kasapların işinin ehli olması önemli. Taşıma, kesim öncesi ve kesim anında hayvanlara eziyet edilmemeli yüksekte kesim yapılarak kanın akışı sağlanmalı ve kesim hijyenine dikkat ederek çalışılmalı. Din görevlileri de kurban kesiminde bilimsel olarak açıklanan, hayvan refahı, hayvan sağlığı, gıda güvenliği, halk sağlığı adına dikkat çekilen hususların göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulamakta. Kurban Bayramı sırasında ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dahil tüm yan ürünlerin ülke ekonomisine katkısını sağlayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği hatırlamakta fayda var. Kesim sonrası etlerin saklanması ve tüketim şekline dair püf noktalar da göz ardı edilmemelidir. Kurban kesiminin bir ibadet olduğunu ve bu anlayışa sadık kalarak tüm kurallara uyulması gerektiği yönünde vatandaşımızın üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.\"



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