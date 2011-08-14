-Vatandaşlar ulaşım zammına tepkili ANKARA (A.A) - 14.08.2011 - Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zam sonrası minibüs ve halk otobüsü şoförleri işlerinin düşeceği endişesi yaşarken, vatandaşlar da ücret artışına tepkilerini dile getirdi. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, yolcu taşıma ücretlerine en son zammın 8 ay önce geldiğini anımsatarak, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere yapılan yüzde 5'lik zammın çok olmadığını savundu. Söz konusu dönemde başta akaryakıt olmak üzere araç ve yedek parça fiyatlarına da ciddi oranda zam geldiğini vurgulayan Gani, ''Biz burada kafamıza göre zam yapmıyoruz. Bir çok kurum bir araya gelerek bu zamlar hesaplanıyor. Ayrıca akaryakıta ve araç fiyatlarına gelen zammı düşünürsek yüzde 5 civarında yapılan zammı makul olarak görüyorum'' dedi. Zam yapılmadan önce minibüs duraklarının temsilcileriyle de bir araya gelip, ortak bir görüş ortaya koyduklarını belirten Gani, şunları kaydetti: ''Daha önceki yıllarda uzun süre zam yapılmıyordu ve birden bire mecburen çok büyük zamlar geliyordu. Böyle olunca da herkes ayağa kalkıyordu. Şimdi biz 8 aydır zam yapmıyoruz ki bu zam 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak. Bu şekilde belirli aralıklarla küçük zamlar olduğunda hem esnaf hem vatandaş bizi anlıyor. Sonuçta akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar ortada. En önemli girdilerimizden biri akaryakıt. Hal böyle olunca biz de mecburen zam yapıyoruz. Motorinin fiyatı 1,5 lira olsa biz de yolcularımızı 1 liraya taşıyabiliriz.'' Ankara Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı Mustafa Şişman da önceki yıllarda uzun süre zam yapılmadığını ifade ederek, artışın normal seviyede olduğunu söyledi. Şişman, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak fiyatlarda yüzde 5 civarında bir zam olduğuna işaret ederek, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki zamlara dikkat çekti. -Zamma tepkiler- Güvenpark'taki dolmuş durağında çalışan minibüs şoförü Hüseyin Kılıç, zammı gereksiz bulduğunu belirterek, alınan kararla vatandaşla minibüs şoförlerinin karşı karşıya geleceğini söyledi. Minibüs şoförleri olarak hiç bir şekilde zam istemediklerini ve bu konuda bir taleplerinin olmadığını dile getiren Kılıç, şu anki tarifeye göre 2 lira olan taşıma ücretinden memnun olduklarını ifade etti. Kılıç, 1 Eylül itibariyle minibüslerde kısa mesafe ücreti 2,10 lira olduktan sonra bozuk para sıkıntısı çekeceklerini de vurgulayarak, ''Ondan sonra uğraşacaksın 5 kuruşla, 10 kuruşla. Kızılay trafiği zaten malum. Bu trafikte 3-5 kuruşla uğraşacak bir durum yok. Bozuk sıkıntısı çok yaşayacağız. Yolcuyla münakaşa da edeceğiz. Verirken para yere düşecek. Yolcu, 'Kalk kendin al kardeşim' diyecek, birbirleriyle de tartışacak. Bu çok gereksiz bir şey'' diye konuştu. Yapılacak 10 kuruşluk zammın kazançlarını da çok etkilemeyeceğini dile getiren Kılıç, bunun tam aksine vatandaşların zamdan kaçmak için belediye ve halk otobüslerini tercih edeceğini savundu. Minibüsçülerden Ziya Aydoğan da motorin fiyatının çok pahalı olduğunu belirterek, eski kazançlarını artık elde edemediklerini söyledi. Eskiden bir yolcu ücretinin 1 litre motorine eşit olduğunu anlatan Aydoğan, ''Şimdi neredeyse 2 yolcu ücretiyle bir litre mazot alıyoruz. Mazotu ucuzlatsınlar, biz de daha az ücrete yolcu taşıyalım'' dedi. Minibüs şoförü Eyüp Altınok da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ''kafasına göre'' zam yaptığını savunarak, zam istemediklerini ve şu an 2 lira olan taşıma ücretinden memnun olduklarını ifade etti. -''Zam geldikçe yolcu azalıyor''- Güvenpark'ta otobüs bekleyen vatandaşlardan Halim Aydos da toplu ulaşım zammına tepki göstererek, zaten geçim sıkıntısı yaşadıklarını, yapılan zamlarla bundan böyle daha da zor geçineceklerini dile getirdi. Kendisinin emekli olduğunu ancak okula giden çocukları için endişelendiğini ifade eden Aydos, çocuklarının günde 4 kez otobüse bindiğini anlatarak, ''Emekli maaşıyla çocuklarımı nasıl üniversite okutacağım? Melih Gökçek'in bunu biraz düşünmesi lazım'' dedi. Minibüslerdeki yolcular da yapılan zamları çok gereksiz bulduklarını ifade ederek, 10 kuruşluk zammın sorundan başka bir şey doğurmayacağını vurgulayarak, zamlara tepki gösterdi. Halk Otobüsü Şoförü Özkan Tuncay ise motorine son dönemde çok zam geldiğini ancak buna rağmen ulaşım ücretlerine zam yapılmasından memnun olmadıklarını anlatarak, ''Zaten yolcu potansiyeli fazla yok. Zam geldikçe de azalıyor. Bozuk para konusunda da bayağı sıkıntı yaşayacağız'' diye konuştu. 1 Eylül 2011'de uygulanmaya başlayacak yeni tarifeye göre, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da 1.65 lira olan tek binişli kartlar 1.75 lira, 1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartları ise 1.30 lira olmuştu. Yeni tarifede, Esenboğa Havaalanı–Ankara arası üç binişlik tam yolcu bileti 4.95 liradan 5.25 liraya çıkarılırken, özel halk otobüslerinde tam bilet 2.10, öğrencilere indirimli bilet 1.30, minibüslerde kısa mesafe 2.10, uzun mesafe ise 2.40 lira olarak belirlenmişti.