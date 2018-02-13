Vatandaşlar hastanelerden randevu alamıyor: Bir aydır arıyorum, 'dolu' diyorlar

Sağlık Bakanlığı'nın 2011 yılında faaliyete soktuğu “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”nden hastaların randevu alamadığı iddia edildi. ALO 182’yi arayan hastalarınsa dakikalarca bekletildiği, bağlantı kurulduğunda da randevu alamadıkları kayedildi. İnternet platformu üzerinden hastalar, "182’den randevu alamıyoruz. Bir aydır arıyorum ‘dolu’ diyorlar, her gün aynı şey, ben takipli hastayım başka hastaneye gidemem" şeklinde şikayetlerini dile getiriyor.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, hastaların muayene için ilk adresi olan “Merkezi Hekim Randevu Sistemi”nin (MHRS) uygulanmaya başlandığı 2011 yılından bu yana sıkıntılar yaşanıyor. “Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya geçirdiği; “ALO 182, internet ve e-Devlet girişi” ile hizmet veren MHRS’ye ilişkin şikayetler gündemde. ALO 182’yi arayan hastalar, dakikalarca bekletilmekten, bağlantı kurduklarında da randevu alamadıklarını dile getiriyor. İnternetten randevu almaya çalışan hastalar ise “sistem çok yoğun size daha sonra hizmet verebiliriz” uyarısıyla karşılaştığını belirtiyor. Haberde, internet platfotmu üzerinden yurttaşların şikâyetlerini ilettiği mecra olan “Şikayetvar” adlı sitede “Sağlık Bakanlığı” için yazılan 789 şikayetin yer aldığı kayedildi. Haberde vatandaşların şikâyetlerinden bazılarına şöyle yer verildi:

Randevu alınamıyor

Hatice: 182’den randevu alamıyoruz. Bir aydır arıyorum ‘dolu’ diyorlar, her gün aynı şey, ben takipli hastayım başka hastaneye gidemem.

Kazım: Devlet hastanelerinde bazı bölümler randevusuz muayene yapmıyorlar. Randevu sistemi ise 15 gün için dolu oluyor. Acilde her bölüm doktoru olmuyor. Sistem içinde sistemsizlik yaşıyoruz.

Gülizar: Online randevu sistemi 1 haftadır randevu vermiyor. Bu nasıl sistem?

İzinli doktora randevu!

Bülent: Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nden MHRS üzerinden 01.02.2018 tarihinde saat 13.50’ye dahiliye polikliniğinden Uzm. Dr. A** O** E** beye randevu aldım. Fakat randevuya gittiğimde doktorun olmadığı izinli olduğu tarafıma söylendi. Bu nasıl bir MHRS sistemidir o gün mesaide olmayan bir doktora nasıl randevu verilebiliyor?

‘Randevum iptal olmuş’

Mustafa: Yüzde 91 engelli babam için Nöroloji biriminden aldığımız randevumuz “hekimin çalışma planında gelişen zorunlu değişiklik nedeni ile iptal edilmiştir” şeklinde bizden kaynaklı olmayan bir nedenle iptal mesajı geldi. İleri bir tarihe randevu almak istediğimizde ise bir türlü yer bulamamaktayız.

İsmail: MHRS’den yaklaşık 10 gün önce eşim için randevu aldım. İptal olduğuna dair mesaj geldi. 22.01.2018 tarihine tekrar randevu aldım, saat 20.30’da hastaneye gittiğimizde doktorun olmadığını öğrendik. Madem doktor olmayacak neden önceden haber vermiyorsunuz, şimdi doktorumuza randevu dahi bulamıyoruz.

Merve: MHRS en erken 2 hafta sonrasına veriyor, yetmiyormuş gibi bir de randevu günü geldiğinde mesaj geliyor doktor izinli randevunuz iptal edilmiştir diye. Yeniden randevu alalım dedik doktorların randevusu kapalı. Böyle hizmet görülmedi!