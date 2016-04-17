Vatandaşlar Böhmermann kararını nasıl buldu?



Bild am Sonntag gazetesinin kamuoyu araştırma şirketi Emnid'e yaptırdığı ankete katılanların yüzde 66'sı Alman hükümetinin, Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla komedyen Jan Böhmermann hakkında dava açılabilmesi için savcılığa yetki vermesini 'yanlış' buluyor. Ankete katılanların yüzde 22'si kararı 'doğru' diye nitelendirirken, yüzde 12'lik kesim kararsız olduğunu belirtti.

Emnid anket için toplam 500 kişi ile konuştu. Hristiyan Birlik Partili seçmenlerin yüzde 62'sinin, Sosyal Demokrat Parti seçmenlerinin ise yüzde 63'ünün Merkel'ın Böhmermann kararını 'yanlış' bulduğu belirtildi. Hükümetin Böhmermann hakkındaki kararına destek veren Sosyal Demokrat Partili seçmenlerin oranı yüzde 26, Hristiyan Birlik Partili seçmenlerin oranı ise yüzde 29.

Komedyen Jan Böhmermann 31 Mart tarihinde ZDF'deki bir mizah programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hakaret içeren bir şiire yer vermişti. Türkiye Böhmermann'ın 'yabancı devlet adamına ve organına hakaret' suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesi uyarınca yargılanması için başvuruda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiirle ilgili olarak soruşturma başlatan Mainz Savcılığı'na kişisel suç duyurusunda bulunmuştu.

Alman hükümeti Alman Ceza Yasası'nın 103. maddesinin 2018 yılına kadar kaldırılmasını planlıyor. Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Yeşiller Meclis Grup Başkanı Anton Hofreiter, Federal Meclis'te yasanın kaldırılması için mümkün olduğunca kısa süre içinde oylama yapılması gerektiğini belirtti. Hofreiter, bunun için hazırlayacakları yasa tasarısını önümüzdeki hafta meclisin gündemine taşıyacaklarını ifade etti.