Vatandaşlar 2 haftada 9 milyar dolar aldı: Döviz hesapları tarihi zirvede

Merkez Bankası verilerine göre, yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki tutar iki haftada 8 milyar 952 milyon dolar arttı ve 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan haftalık para banka istatistiklerine göre, geçtiğimiz hafta vatandaşlar döviz hesaplarına 4 milyar 360 milyon dolarlık alım yaptı.

Dünya'nın haberine göre bir önceki hafta gerçekleştirilen 4 milyar 592 milyon dolarlık artışla birlikte değerlendirildiğinde iki haftalık toplam artış 8 milyar 952 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son artışlarla birlikte vatandaşların döviz hesaplarının toplam büyüklüğü 212 milyar 920 milyon dolara ulaştı.

Artış bireysel hesaplardan

213 milyar dolara yaklaşan döviz mevduatlarının 131 milyar 253 milyon doları bireysel hesaplarda tutulurken tüzel hesaplardaki döviz tuarı ise 81 milyar 667 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre artışlara bakıldığında bireysel hesaplardaki döviz artışı toplam artışın neredeyse tamamını oluşturuyor. 4,36 milyar dolarlık artışın 4,2 milyar doları bireysel müşteriler hesaplar tarafından alınmışken 160 milyon dolarlık kısmını tüzel hesaplar gerçekleştirdi.