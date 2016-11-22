T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vatandaşın 'otobüs' tepkisi: Levent'te yolu trafiğe kapattılar

Vatandaşların eylemi nedeniyle trafik kilitledi

Fotoğraf: Arşiv

22 Kasım 2016 23:32

Beşiktaş'ta Levent Büyükdere Caddesi'nde saatlerdir otobüs gelmemesi üzerine vatandaşlar yolu trafiğe kapattı. İstanbul'un en işlek caddesinde yapılan otobüs eylemi İstanbul trafiğini kilitledi.

Levent Büyükdere Caddesi'nde otobüs bekleyen vatandaşlar belediye otobüslerinin uzun süre durağa gelmemesi üzerine caddeyi trafiğe kapattı.

İstanbul'un en işlek caddesinde yapılan eylem nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Hastası olduğunu söyleyen bir vatandaş, vatandaşlardan yolu açmalarını rica etti.

Vatandaşlar, büyükşehir belediyesine tepki göstererek, "Belediye daha fazla otobüs koysun, evimize gidemiyoruz" dedi.

Bir süre sonra olay yerine gelen polisler vatandaşları yoldan çıkardı. Vatandaşlar ise otobüslerin gelmemesi halinde tekrar yolu kapatacaklarını söyledi.

ETİKETLER

istanbulleventtrafik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24