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Vatandaşın keyfi için çay iki yıldır 50 kuruş

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’'de, iki yıldır kahvehane işleten Uğur Eroğlu (47), çayı 50 kuruşa satıyor

24 Mart 2018 18:51

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’\'de, iki yıldır kahvehane işleten Uğur Eroğlu (47), çayı 50 kuruşa satıyor. Ucuz çay satmaya devam edeceğini belirten Uğur Eroğlu, “Vatandaşın bir çay keyfi var. Buna da zam yapmayacağız” dedi.
Burhaniye ilçesi Kavakdibi Caddesi\'nde iki yıldır kahvehane işleten evli ve üç çocuk babası Uğur Eroğlu, işletmesini açtığı günden bu yana aynı fiyatlarla çay satmaya devam ediyor. Çayı 50 kuruşa, kahveyi 1 liraya satan Eroğlu, “Başka çay ocağı ve kahvehanelerde 1 ile 1,5 liraya satılıyor. Müşteriler fiyattan memnun. 2 yıldan beri 50 kuruşa çay satmaktayım. Zarar etmeye başlayana kadar bu fiyattan satmaya devam edeceğim. Vatandaşın bir çay keyfi var, buna da bende zam yok” dedi.
Müşterilerden İsmail Budak ise, “Uğur Ağabey, 2 senedir mahallemizde kahvecilik yapıyor. Çayları 50 kuruş ama gerçekten kaliteli. Ben memnunum” diye konuştu.

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