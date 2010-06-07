Vatandaşın fay hattına ev yapma isteği kabul edildi

T24

Olası depremler anlatıldı

Marmara depreminin ardından Akyazı ilçesinin Fatih, Cumhuriyet ve Konualp Mahalleleri’nde Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği 2 bin 850 metrelik hat boyunca yerleşime izin verilmemesi kararı alınmıştı. Fayın geçtiği yerin her iki tarafında 75’er metreden olmak üzere 150 metre genişliğinde koruma bandı oluşturulmuştu.Ancak yıllar içinde üç mahallenin sakinleri koruma bandı nedeniyle arsalarına bina yapamadıklarını ve arsalarının değerinin düştüğünü belirterek bu uygulamanın kaldırılması için Akyazı Belediyesi’ne başvurdu. Halktan gelen şikâyetler üzerine, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanı adına İ.Ejder Kaya imzasıyla 26 Nisan tarihinde Akyazı Belediye Başkanlığı’na gönderilen yazıda fay hattı üzerine konulan sağlı sollu 150 metrelik koruma bandının iki tarafından 10’ar metre olmak üzere 20 metreye düşürüldüğü belirtildi.Akyazı Belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, fay hattında koruma bandının küçültülmesiyle ilgili karar hakkında Meclis toplantısında, “17 Ağustos Depremi’nden sonra belirlenen fay hattı üzerindeki 150 metrelik bant boyunca alınan imar yasağı kararı yapılan girişimler sonucu Bakanlık tarafından 20 metreye indirildi. Böylece vatandaşlarımızın mağduriyeti giderildi” dedi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın bir özel firmaya yaptırdığı jeolojik araştırmalar bulunan dokuz sayfalık yazısında fay koruma bandının küçültüldüğü Akyazı ilçesi merkezli olası depremlere de dikkat çekildi. Bölgede olası deprem ve olası büyüklükleri tek tek yazıldı. Rapora göre bölgede 6 büyüklüğündeki depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı yüzde 83.8 olarak yer alırken, depremin ortalama tekrarlanma olasılığı beş yıl olarak tahmin edildi.