Vatandaşın "Ekonomiyi kim düzeltir?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: "Bizi idare edecek kimse yok ki elhamdülillah hepsi hırsız, nasıl düzelsin"

Şanlıurfa'da yapılan bir sokak röportajı sırasında bir vatandaşın "Ekonomiyi kim düzeltir?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Urfa Gaste isimli Youtube kanalının yaptığı sokak röportajında "Türkiye ekonomisini kim düzeltir?" sorusuna cevap veren vatandaş "Allah düzeltir" diyerek söze başladı ve hükümet ile siyasetçileri eleştirdi.

"Bizi idare edecek kimse yok ki elhamdülillah hepsi hırsız. 5 yerden maaş, avantalar rüşvetler bu ekonomi nasıl düzelsin" diyen vatandaş, "Oy vakti geliyor el pençe divan duruyorlar. Milletvekili seçildikten sonra 'eyvallah'. Nereye baba, nereye gittin benim hakkımı savunmaya gitmedin mi;? Yalvarıyordu oy isterken şimdi kabadayı mı oldun?" ifadelerini kullandı.

"Bir de gelip benden oy istiyor. Ben de ar namus varsa size selam vermem lan ne oyu" diyen vatandaş, "Ekonomi uçuyor" diyenleri eleştirerek "Nereye uçuyorsun ya nereye uçuyorsun. Uçacak halin kaldı mı?" diye sordu.