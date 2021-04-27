Vatandaşın satışıyla dolar 8.30'un altına indi

Türk Lirası varlıkları, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'daki konuşmasında 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullanmasının ardından haftaya kayıpla başladı. Dolar/TL 8.47 liraya yükseldi. Vatandaşların 8.40 seviyesinin üstünü satış fırsatı olarak görmesiyle dolarlarını satması, doları 8.30 liranın altına indirdi. Analistler ise işlem hacimlerinin çok düşük olduğunu belirtti.

Dünya gazetesinin haberine göre analistler, ABD ile ilişkilerde negatif seyrin sürdüğünü piyasanın bu konuda yeni bir fiyatlamaya gitmesinin gerekmediğini belirtirken, TL varlıklarda dalgalı görünümün süreceğini dile getirdi.

Uzmanlar, dolar/TL'deki karışık hareketlere karşılık borsada yaşanan pozitifliğin ise dikkat çekici olduğunu söyledi. Vatandaşların doların 8.40 seviyesinde satışa yöneldiğini, yabancıların ise TL varlık satışının bireysel döviz satışıyla dengelendiğine dikkat çekti. İşlem hacminin küçüklüğüne vurgu yapan analistler, bundan sonraki süreçte dalgalı hareketlerin devam edeceği görüşünde.

8.25 lira desteği öne çıkıyor

Ziraat Yatırım da sabah notunda küresel büyümeye yönelik olumlu verilerin risk iştahını desteklediğini belirtirken dolar endeksi (DXY) ise yaklaşık son iki ayın en düşüğünde olduğunu kaydetti. Notta, şu konulara dikkat çekildi:

“Yurtdışı piyasalardaki destekleyici ortama karşın ABD - Türkiye arasında gerginliğe yol açan haber akışı ile TL satıcılı seyretti. Dolar/TL’de teknik olarak 8.36 yakın desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 8.5450 hedefte kalmaya devam edebilir. Yaşanan yükselişlerinde ardından kurda geri çekilme gözlenmesi ve 8.36 desteğinin altına sarkma yaşanması durumunda 8.30 hedef olabilir. TL’de üzerindeki stresin anlamlı bir şekilde azalması için ise 8.25 desteğinin altında kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz.”