T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vatandaş'ın Çağlayan çilesi...

Okul ve işlerine gitmek için metrobüs durağına ilerleyen ya da Çağlayan durağında metrobüsten inen vatandaşlar üst geçidin halini görünce şaşkınlığa

25 Ekim 2010 03:00

T24 - İstanbul Çağlayan Meydanı cuma akşamı trafiğe kapatıldı. Meydanın hemen yanından geçen E-5 karayolunun üstündeki metrobüs üst geçidinin Çağlayan ayağı da yaya trafiğine kapatılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.


VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Haftanın ilk iş günü okul ve işlerine gitmek için metrobüs durağına ilerleyen yada Çağlayan durağında metrobüsten inen vatandaşlar üst geçidin halini görünce şaşkınlığa uğradı.

Geri dönemeyen vatandaşlar için iki seçenek kaldı. Ya bariyerlerin üzerinden atlamak ya da hayatlarını tehlikeye sokarak E-5'ten geçmek. Vatandaşlar genellikle böyle yaptı. Geri dönen kişi çok azdı. Kimi bariyerlerin üzerinden atladı kimi ise E-5'ten geçti.

Duruma tepki gösterenler plansızlıktan yakındı.

E-5'ten geçen vatandaşların içine düştüğü durumdan habersiz olan sürücüler tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat sonra polis ekibi olay yerine geldi. Ancak polis de soruna çözüm bulamadı.

Polis, vatandaşların üst geçitin kapatıldığı bariyerlerin üzerinden atlamasına engel oldu fakat E-5'ten geçmesini engelleyemedi.

Çağlayan'daki karmaşa devam ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24