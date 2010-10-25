Vatandaş'ın Çağlayan çilesi...

T24 - İstanbul Çağlayan Meydanı cuma akşamı trafiğe kapatıldı. Meydanın hemen yanından geçen E-5 karayolunun üstündeki metrobüs üst geçidinin Çağlayan ayağı da yaya trafiğine kapatılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.





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Haftanın ilk iş günü okul ve işlerine gitmek için metrobüs durağına ilerleyen yada Çağlayan durağında metrobüsten inen vatandaşlar üst geçidin halini görünce şaşkınlığa uğradı.

Geri dönemeyen vatandaşlar için iki seçenek kaldı. Ya bariyerlerin üzerinden atlamak ya da hayatlarını tehlikeye sokarak E-5'ten geçmek. Vatandaşlar genellikle böyle yaptı. Geri dönen kişi çok azdı. Kimi bariyerlerin üzerinden atladı kimi ise E-5'ten geçti.

Duruma tepki gösterenler plansızlıktan yakındı.

E-5'ten geçen vatandaşların içine düştüğü durumdan habersiz olan sürücüler tepki gösterdi. Yaklaşık yarım saat sonra polis ekibi olay yerine geldi. Ancak polis de soruna çözüm bulamadı.

Polis, vatandaşların üst geçitin kapatıldığı bariyerlerin üzerinden atlamasına engel oldu fakat E-5'ten geçmesini engelleyemedi.

Çağlayan'daki karmaşa devam ediyor.



