Vatandaşın bankalara borcu 11 ayda 237 milyar TL arttı; alınan borç zorunlu ihtiyaçlara gitti

Samsun’da bir vatandaşın elinde “Aş iş” yazılı bir kağıtla intihar etmesini yorumlayan emekli bankacı Erol Taşdelen, işsizliğin yanı sıra bireysel borçlanmadaki korkutucu artışa dikkat çekti.

2019 sonunda 580 milyar TL olan vatandaşın bankalara borcunun 2020 Aralık ayı başında 237,5 milyar TL, yani yüzde 40,9 artarak 817,5 milyar TL düzeyine ulaştığını belirten Erol Taşdelen, “Üstelik bu, söz konusu 11 ayda kredi borçları düşüldükten sonraki net artış. Pandemi süreci iş iyice içinden çıkılamaz bir hale getirmek üzere” uyarısı yaptı.

Zorunlu ihtiyaçlar krediyle karşılanıyor

Taşdelen”in verdiği bilgiye göre 2020 yılının ilk 11 ayında vatandaşın bankalardan aldığı 237,5 milyar TL borcun 81 milyar TL’lik kısmının konut kredilerine, 4,3 milyar TL’lik kısmı ise taşıt kedilerine gitti. Taşdelen, geriye kalan 152,2 milyar TL’nin kredi kartları, tüketici kredileri ve KMH’dan oluştuğuna dikkat çekti. Bu durumun, vatandaşın büyük oranda zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için borçlandığını gösterdiğini belirten Taşdelen, “Alınan borcun nasıl geri döneceği belli değil” dedi.