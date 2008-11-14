Vatandaşın AKP'ye güveni kayboluyor

Son kamuoyu araştırması: Vatandaş AKP hakkındaki yolsuzluk iddialarına inanıyor, dokunulmazlıkların kalkmasını istiyor.



Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi tarafından yapılan anket, Türk halkının hükümete olan güveninin önemli oranda azaldığını gösterdi. Vatandaş, AKP’li bazı milletvekilleri hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına inanıyor, dokunulmazlıkların kalkmasını istiyor.



Political Researcher Strateji Geliştirme Merkezi tarafından 7-10 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde 26 ilde ve 4 bin 322 kişinin katılımı ile yapılan anket, Türk halkının hükümete olan güveninin önemli oranda azaldığını gösterdi. Anket, vatandaşların ekonomik sıkıntı nedeniyle Türkiye’nin dış ilişkilerine ve siyasete yönelik ilgilerinin ise azaldığını gözler önüne serdi.



Vatandaşın derdi seçim değil, geçim



Anket ile toplumun genel gündeminin ekonomik sorunlar, zamlar, terör olayları ve yolsuzluklar olduğu ortaya çıktı. Türkiye için çok önemli olan dış politik gelişmeleri önemseyenlerin oranı ise çok düşük seviyede bulunuyor.



Ankete göre, Türkiye’de geçen ayın en önemli olayının ekonomik kriz olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 29.7 olurken, doğalgaz zammı ise yüzde 20.4 oldu. Yolsuzluk iddialarının en büyük olay olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 17,6’yı bulurken, terör olayları yüzde 13,2 oldu. Türkiye’nin BM güvenlik konseyine geçici üye seçilmesini ise büyük bir olay olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 3,2 oldu. Anket, ekonomik sıkıntı içerisindeki halkın Apolitize olarak geçim derdine düştüğünü gösterdi.



Dokunulmazlıkların kaldırılması isteniyor



AKP’li bazı isimler hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına ise vatandaşlar inanıyor. AKP mensupları hakkında çıkan yolsuzluk iddialarına inananların oranı yüzde 61.4 olurken, inanmayanların oranı ise yüzde 30.5’de kaldı. AKP mensuplarının yolsuzluklara karıştığına inanmayanların oranı AKP’ye oy verenlerin oy oranından daha düşük kaldı. Söz konusu iddialar, halkın dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine olan inancını da artırdı.



Ankete göre, dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğine inananların oranı yüzde 77.6’yı bulurken, halkın sadece yüzde 13.2’si dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyenlerin oranının son derece yüksek olması ise yolsuzlukların temelinde dokunulmazlıkların yattığının düşünülmesi kaynaklanıyor.



Son dönemdeki gelişmeler nedeniyle hükümetin yolsuzlukların üzerine gittiğine inananların oranı da önemli oranda düştü. AKP’nin yolsuzlukların üzerine gittiğine inananların oranı yüzde 30.8’de kalırken, inanmayanların oranı ise yüzde 59.7 oldu.

Ankete katılanların yüzde 9.5’i ise fikri olmadığını söyledi. Anket, yolsuzluklarla mücadele iddiasında olan AKP’nin bu konuda toplumu ikna edemediğini gösterdi.



Ergenekon vatandaşın gündeminden düştü



Anket, son dönemdeki gelişmeler sonrasında, “Yüzyılın davası” olarak nitelendirilen Ergenekon Davası’na da ilginin azaldığını da gözler önüne serdi. Ergenekon davasını takip edenlerin oranı yüzde 35.7’e düşerken, kısmen takip edenler ise yüzde 11.7 oldu. Ergenekon Davası ile hiç ilgilenmeyenlerin oranı ise yüzde 52.6’yı buldu. Ankete göre Ergenekon davasının reytinginin düşmüş olmasında ise üç ana etken ortaya çıktı. Ankete göre Ergenekon davasına olan ilgi, insanların sürekli aynı haberleri duymaktan sıkılması, böyle bir oluşuma inanmamaları ve davadan sonuç alınamayacağını düşünmeleri nedeniyle azaldı.



Ankete katılanların yüzde 57.1’i Ergenekon’un terör örgütü olduğuna inanmadığını açıklarken inananların oranı ise sadece yüzde 24.9’da kaldı.



Çoğunluk ‘bölünme tehlikesi var’ diyor



Anketin bir diğer önemli sonucu ise Türk halkının bölünme korkusu yaşadığını da gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 54.3 gibi büyük bir kısmı “Sizce Türkiye’de bölünme tehlikesi var mıdır?” sorusuna “evet” yanıtını verdi. Bölünme tehlikesi olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 32.1’de kalırken, yüzde 13.6 gibi büyük bir kesim de fikrinin olmadığını söyledi.



Türkiye’de şeriat tehlikesi olduğuna inananların oranı ise yüzde 26.7’yi bulurken, darbe tehlikesi olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 14.6 oldu.

