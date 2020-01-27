Vatandaşın 5 inek alarak katıldığı 'Sütbank' sistemi çöktü, paralar buharlaştı

Konya Ereğli’de kurulan çiftlikte ‘Sütbank’ adı altında 120 milyon lira toplandı. Sisteme en az 5 inek alarak dahil olan 1300 kişiye aylık düzenli süt parasının ödeneceği vaat edildi. Ancak sistem çöktü, paralar buharlaştı. Çiftlik sahibi ve muhasebecisi hakkında 39’ar yıldan 140’ar yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aralarında emekli general, albay, astsubay, polis, doktor, avukat ve fabrika sahiplerinin olduğu bin 300 kişinin gözü kulağı şimdilerde, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada. 18 kişinin şikâyetçi olarak yer aldığı davada, Ekta Et ve Süt Ürenleri AŞ’nin kurucusu Orhan Tatlı ile şirketin muhasebecisi İrfan Alkan sanık olarak yer aldı.

Dava dosyasında yer alan belgelere göre Orhan Tatlı, 400 dönüm üzerine kurulu olan 13 bin 550 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliği, sisteme yatırılan paralar ve aldığı teşviklerle kurdu. Tatlı, kapasite olarak Türkiye’nin en büyüklerinden biri konumuna gelen tesiste “Sütbank” adı ile bir sistem kurdu. Sisteme dahil olmak için en az 5 inek alma şartı getirildi. İnek başına ise 6 bin TL’lik tutar belirlendi. En az 5 inek parası verene, aylık düzenli süt parası ödemesi yapılacağına dair sözleşme imzalandı.

Ocak 2016’da sisteme para yatıranlara ineklerde hastalık çıktığı bir çok buzağının öldüğü, süt veriminin ise önemli ölçüde düştüğü kaydedildiği bir mesaj geldi. Çiftlikte hayvanı bulunan kişiler aldıkları mesaja inanamayarak Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile temasa geçti. Mağdurların aldığı yanıt, çiftlikteki hayvanlarda herhangi bir hastalık ve ölümün olmadığı yönündeydi. 2016 yılında ortaya çıkan bu durum sonrası çiftlikte işler sarpa sardı. Bazı alacaklılar çiftliğe karşı haciz başlattı. Kısa süre içinde dev çiftlik harabeye döndü.

Muhasebeci Alkan ifadesinde, şahsi hesabına yatırılan paraları daha sonra şirketin hesabına aktardığını öne sürerek “Orhan Tatlı başından beri katılımcıları dolandırma amacıyla hareket etti” yönünde bilgi verdi. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşması 29 Ocak’ta görülecek davaya Maliye Hazinesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı müdahil oldu. Şimdilerde atıl haldeki çiftliğin kurulumu sürecinde bakanlıktan da teşvik alındığı kaydediliyor. İki sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 39’ar yıldan 140’ar yıla hapis istendi.