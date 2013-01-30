Vatandaşı bezdiren SMS terörü TBMM gündeminde

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e, “Tüketicilere ‘artık yeter’ dedirten bu taciz boyutuna varan irade dışı SMS’lerden ne zaman kurtulacağız? Bu tür reklam mesajlarının, sadece GSM şirketleriyle abonelik işlemi sırasında özel olarak bunu istediğini belirten tüketicilere gönderilmesi sağlanamaz mı?” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın, her iki bakana yönelttiği soru önergesinde, “Türkiye’de 67 milyon GSM abonesine bir yıl içerisinde gelen SMS mesajlarının 1 milyar adedinin reklam içerikli olduğu ve bunun da yıllık 19 milyon TL’lik bir ekonomik büyüklüğe denk düştüğü belirtilmektedir” dedi. Oran’ın her iki bakana yönelttiği sorular şöyle:

- Tüketicilere ‘artık yeter’ dedirten bu taciz boyutuna varan irade dışı SMS’lerden ne zaman kurtulacağız?

- Bu tür reklam mesajlarının, sadece GSM şirketleriyle abonelik işlemi sırasında özel olarak bunu istediğini belirten tüketicilere gönderilmesi sağlanamaz mı?

- Bu yönde önleyici ve tüketicileri koruyan hükümler içeren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Yasa Tasarısı ne zaman yasalaşacak? Bu tasarının TBMM Genel Kurulu’nda öne alınması için girişimde bulundunuz mu?

- GSM operatörlerinin ticari şirketlere 500 bin adet SMS’i 25 bin TL karşılığında sattıkları bilgisi doğru mudur?”