"Vatandaşa poşet 25 kuruş, yandaşa orman bedava"

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, poşet yasağına ilişkin olarak açıklamada bulundu. "İktidar, poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor" diyen Karaca, Meclis’te ormanlara ve milli parklara enerji projeleri yapan şirketlere 2022’ye kadar gönlünce kirletebilirsin izni veren iktidar, bir yandan da çöp ithalatı yaparak ülkemizi yabancı ülkelerin çöplüğüne dönüştürüyor ama poşet için vatandaştan para alarak çevrecilik oynuyor" dedi.

Geçen günlerde gündeme gelen atık ithalatıyla ilgili iddialara istinaden Biçer Karaca’nın yaptığı CİMER Başvurusuna yanıt veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin çöp ithalatı yaptığını resmen kabul etmiş ancak rakam vermemişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı bir yandan atık azaltmak için plastik poşetleri paralı yaparken bir yandan da başka ülkelerden çöp ithal edilmesinin gerekçesini ve kaç bin ton çöp alındığını açıklamaya davet eden Biçer Karaca sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm halk sağlığı risklerine rağmen ülkemizi başka ülkelerin çöplüğü haline getirdiniz ama vatandaşın cebindeki 25 kuruşa göz dikip bir de bunun adına çevrecilik diyorsunuz. Zaten yeşil olan alanlarda millet bahçesi bahanesiyle açılışlar düzenleyerek, siyasi şov uğruna yapılan fidan dikim etkinlikleriyle göz boyayanlar, sizin yaptığınıza dünyada yeşil badana diyorlar. Kendi dönemlerinde artan faili meçhul orman yangınlardan tutun, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere 50-60 nüfuslu köylere kadar ormanları katleden projelerinden Okluk Koyu’nda yazlık saray için yapılan ağaç katliamına kadar uzayıp gidecek bir listeyle, AKP karnesi doğa adına kırıklarla dolu bir iktidardır.”

"Poşeti bırak ormanlara bak"

“TBMM’de Sanayi Komisyonu tarafından kurulan alt komisyonda görüşmelerine başlanan torba yasanın bu kez 'Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' adıyla geldiğini belirten Biçer Karaca şunları söyledi:

“Bu teklifle ormanlarımız ve milli parklarımızda yenilenebilir enerji adı altında HES’ler ve Jeotermal Enerji Santralları başta olmak üzere pek çok enerji projesine kontrolsüzce teşvikler veriliyor. Yenilenebilir enerji bahanesinin arkasına saklanıp ormanlarımızı ve milli parklarımızı yok edeceksek bunun adı iklim değişikliğiyle mücadele olmaz. Ormanlarımız ve milli parklarımız gerek biyolojik çeşitliliğimiz, gerek insan sağlığı için vazgeçilmezdir, karbon emici özellikleriyle iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli katkı yaparlar. Bırakın enerji veya maden yapmayı gözümüz gibi korumamız gereken bu alanlara enerji tesisleri kurup; arazi izin bedelinde yüzde 50 indirim yapıyor, 49 yıllık kullanım izinlerini 99 yıla çıkarıyor, orman izni olmayan enerji üretim, iletim ve dağıtım tesislerini de izinli hale getiriyorlar”

"Yandaşlar doğayı istedikleri gibi kirletecek"

Dünyada en fazla kamu ihalesi alan ilk on şirketten beşinin Türkiye’den çıkmasıyla yandaşların kim olduğunun da artık açıkça bilindiğini ifade eden Biçer Karaca, “AKP iktidarı sürdüğü müddetçe ülkemizin tüm akarsuları, meraları, ormanları ve tarım alanlarıyla birlikte insanımızın temiz hava hakkı tehdit altındadır” dedi. Torba yasa teklifinin 44. maddesiyle çevre mevzuatına uygun atık yönetimi yapmayan tesislere açıkça “2022 yılına kadar istediğiniz gibi kirletebilirsiniz” denildiğini söyleyen Karaca sözlerine şöyle devam etti:

"Maaşının yüzde 20’sini vergi olarak veren asgari ücretli, çevreyi korumak içim poşete de 25 kuruş ödeyecek ama iktidara yandaş şirketler devlet ihalelerinden kazandıkları milyarlarca lira yetmiyor gibi ormanları da bedava kullanacak. Vatandaştan toplanan 25 kuruşlar da genel bütçeye gelir kaydedilecek. Paralı poşet ile çevrecilik bahane, hazineye milyonlarca lira gelir şahane!"