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Zaytung haberini paylaşan üniversiteli hapis cezası aldı!

Vatandaşa 'gavat' diyen Vali Hüseyin Avni Çoş şikâyetçi oldu

Söz konusu Zaytung haberinin görseli

22 Nisan 2015 12:30

Gündemdeki olayları mizahi bir bakış açısıyla haberleştiren Zaytung’un Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’la ilgili haberini paylaşan Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Meral Tutcalı, 1 yıl hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme, Tutcalı’nın daha önce sabıkası olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklamasını geri bıraktı.

 

İki kez evi basıldı

 

Cumhuriyet Gazetesi'nden Hilal Köse'nin haberine göre; Tutcalı, 6 Ocak 2014’te “Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, özerkliğini ilan etti. RTE’den daha forslu..” ifadesinin yer aldığı, fotoğraflı Zaytung haberini paylaştı. Bu tweet’i nedeniyle iki kez evi polislerce basına Tutcalı hakkında, Kendisini protesto eden bir yurttaşa ‘gavat’ demesiyle hafızalara kazınan dönemin Adana Valisi Coş’un şikayetiyle dava açıldı.

Tutcalı’nın Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava, dün 5. celsede sonuçlandı. Mahkeme, Tutcalı’yı, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl hapse mahkum etti. Ceza iyi halden 10 ay hapse indirilirken, Tutcalı’nın sabıkası olmaması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Tutcalı’nın avukatı Remzi Ümit Atay, karara itiraz edeceklerini belirtti.

 

Tutcalı: Hak etmedim

 

Meral Tutcalı da beraat beklediklerini ancak mahkeme kararını duyunca çok şaşırdığını söyleyedi. Tutcalı, “Bu kararı farklı düşünenlere baskı ve yıldırma politikasının bir parçası olarak görüyorum. Böyle bir cezayı da hak etmediğimi düşünüyorum. Gelecek güzel günlere olan umudumu yitirmedim” diye konuştu.

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