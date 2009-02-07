Vatandaşa davalısını değiştirme hakkı geliyor

TBMM Adalet Komisyonu, Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasarısı’nda vatandaş açısından son derece önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.



Komisyon Başkanı Ahmet İyimaya’nın yaptığı çalışma kapsamında, "davalarda taraf değiştirilemez" ilkesi değiştirilecek. Vatandaş, mahkeme başladıktan sonra sorumlunun başka biri olduğunu öğrenince dava açtığı kişi ya da kurumu değiştirebilecek. Böylece zaman aşımı nedeniyle esas sorumlu cezadan kurtulamayacak, yeni dava masrafı çıkmayacak.



TBMM Adalet Komisyonu, Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasarısı’nın, dava açıldıktan sonra taraf değiştirilemeyeceğine ilişkin hükümlerinin görüşmelerini, yeni bir düzenleme yapmak için erteledi. İyimaya, vatandaşlar lehine düzenlenmeler yapmak için önerge hazırlıyor.



Sistemin güçlükleri



Mevcut sistemde bir kişi, dava açtıktan sonra esas sorumlunun başka bir kişi ya da kurum olduğunu öğrenirse taraf değiştiremiyor. Tarafın değişmesi için mevcut davanın düşmesi ve yeni bir dava açılması gerekiyor. Bazı davalarda vatandaş, sorumlu olan tarafı öğrenip yeni bir dava açana kadar zaman aşımı süresi doluyor. Yeni bir dava, maddi kayıp anlamına da geliyor. Özellikle tazminat davalarında bu zarar katlanıyor.



Mahkeme harcı yanıyor



Vatandaşlar, uğradıkları zarar nedeniyle bir kişi ya da kuruma tazminat davası açıyorsa, istediği tazminatın yüzde üçlük bölümünü dava açarken, mahkemeye yatırmak zorunda kalıyor. Yargılama süreci başladıktan sonra yanlış kişiye dava açıldığı anlaşılıp, taraf değiştirilmek istenirse yatırılan bu para da yanıyor. Vatandaş, yeni dava açarken aynı parayı bir kez daha yatırmak zorunda kalıyor. Bu hükümler özellikle trafik kazaları, yanlış tedavi sonrası sakatlık gibi durumlarda açılan tazminat davaları, kiracı-ev sahibi, işçi-işveren hak arama davalarında geçerli oluyor.



Komisyonun çalıştığı yeni düzenlemeye göre, dava devam ederken sorumlunun başka biri olduğu ortaya çıkarsa taraf değiştirilebilecek. Yeni bir dava açmaya, yeniden para yatırmaya gerek kalmayacak. Böylece zaman aşımı nedeniyle esas sorumlu cezadan kurtulamayacak. Yeni dava masrafı ödemeyecek olan vatandaşların, tazminat davalarında yatırdıkları paralar da yanmayacak. İyimaya, hakkın önüne usul kuralları çıkarmamak gerektiğini belirterek, "Birine tazminat davası açtım. Dava açtığım kişi ,iki gün sonra ölürse taraf değiştiremediğim için yeniden dava açmak zorunda kalıyorum. Değişiklik yapılırsa mahkeme devam ederken taraf değiştirilip, dava sürecek" dedi.

