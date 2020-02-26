Vatandaşa akşam pazarını tavsiye eden Diyanet'in Elazığ'daki külliyesinin maliyeti 90 milyon lirayı aştı

Vatandaşa, ucuz sebze için akşam saatlerinde pazara gitmelerini tavsiye eden Diyanet’in, Elazığ’da yapımı devam eden külliyesinin maliyeti 90 milyon lirayı geçti. Bütçeden, Diyanet’e ait tesislerin bakım ve onarımı için de 16 milyon lira aktarıldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un, “Tasarruf tedbirlerinden dolayı bazı tesislere başlamama durumu söz konusuydu. Ama biz bunun Elazığ açısından ne kadar önemli olduğunu anlatınca bakanlığımız da bizi kırmadı” dediği Harput Diyanet Külliyesi’nin maliyeti sürekli artıyor. Harput Diyanet Eğitim Merkezi binasının yerine yapılan ve “İslam dünyasının en büyük külliyelerinden” biri olacağı bildirilen Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi için Elazığ İl Özel İdaresi’nce duyurulan maliyet aşıldı. Ziver İnşaat'ın üstlendiği inşaatın bir yılın sonunda 76 milyon liraya çıkan maliyet tutarı 2020 yılı için ayrılan 13 milyon 500 bin liralık ödenek ile 90 milyon TL'yi aştı.

Bakım ve onarımı 16 milyon lira

Bütçe büyüklüğü ile aralarında yatırımcı bakanlıkların da olduğu 12 kuruluşu geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bakım onarım masrafları da milyonlarca lirayı buldu. Kurumun yalnızca İstanbul ve Ankara’daki binalarının 2019 yılı bakım ve onarım masrafı 7 milyon 884 bin lira tuttu. Yatırım Programı’na göre, Diyanet’e ait tesislerin bakım ve onarımı için 2020 yılında 16 milyon lira harcanması öngörülüyor.

Diyanet’in yayımlandığı ‘Aile’ dergisinde yer alan “Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?” başlıklı yazıda, “Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin” tavsiyesinde bulunulmuştu.

Vatandaş, ekonomik dar boğaz nedeniyle en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta güçlük çekerken Diyanet’in sadece elektrik, su ve doğalgaz masrafı 5 milyon lirayı aştı. Milyonlarca lira fatura ödeyen kurum 2016 ve 2017 yıllarında da 3,8 milyon liralık 36 araç aldı.