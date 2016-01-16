Vatandaşa 649 lira kayıp-kaçak bedeli geri ödendi

Bursa’da 2004 yılından bu yana elektrik faturasından alınan kayıp kaçak bedelinin geri ödenmesini için tüketici hakem heyetine başvuranve haklı bulunan D.E.'ye, dağıtım şirketi 649 lira kayıp kaçak ve sayaç okuma bedelini geri ödedi. Tüketici Mahkemesi ise elektrik dağıtım şirketinin bu konudaki itirazı reddetti.

DHA'dan Edip Tekin'in haberine göre Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2014 yılında 'Elektrik enerjisinin nakli esnasında meydana gelen kayıp ile başka kişiler tarafından hırsızlanmak suretiyle kullanılan elektrik bedellerini kurallara uyan abonelerden tahsili hukuk devleti ve adalet düşünceleriyle bağdaşmamaktadır. Kayıp-kaçak bedelinin tüketiciden tahsil edilemeyeceği, kayıp-kaçak bedelinin tüketiciye iade edilmesi gerektiği' kararı üzerine elektrik dağıtım firmaları ‘kayıp-kaçak bedeli’ ibaresini faturadan çıkardı.

Bunun üzerine kayıp-kaçak bedelinin başka kalemler adı altında alındığını iddia eden bir tüketici, 12 yıllık elektrik faturalarının dökümünü elektrik dağıtım şirketinden isteyerek Bursa Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. 12 yıl boyunca kendisinden kesilen 640 liralık kayıp-kaçak bedelini geri isteyen D.E.’nin başvurusu olumlu sonuçlandı. Elektrik dağıtım şirketi kararın iptali için Bursa 4'üncü Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Ancak mahkeme de tüketici lehine karar verdi.

İzlenecek yol

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, kararın bütün tüketiciler için olumlu karar olduğunu söyledi. Sıtkı Yılmaz, kayıp- kaçak bedellerinin geri alınabilmesi için izlenecek yolu da şöyle özetledi:

"Tüketicilerimiz iadeli taahhütlü bir dilekçe ile hizmet aldıkları elektrik dağıtım şirketlerine başvurarak geriye doğru 10 yıllık kesintilerinin iadesini talep etmelidir. Dilekçelerine olumlu yanıt alamayan vatandaşlar hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine başvurabilir. Tüketicilerimize sadece kayıp-kaçak bedeli değil sayaç okuma bedeli de ödenecek. Çünkü heyet böyle karar verdi. Vatandaş bulunduğu ilçenin kaymakamlığındaki Tüketici Hakem Heyeti’ne gidecek. Elektrik dağıtım şirketinden aldığı geriye dönük faturaları ve dilekçesini heyete verecek. Heyet kararı sonrası parasını alabilecek."

