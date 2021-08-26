Vatandaş, "Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti" diyor; Tüketici Hakları Derneği uyarıyor: Fiyatlar kontrolden çıktı, tavan fiyat belirlenmeli

Şeftali, incir gibi yaz meyvelerinin fiyatı 15-30 TL’lere çıktı. Sadece 5 yıl önce kilosu 5 TL olan şeftalinin bugün neredeyse adet fiyatı bu seviyede. Vatandaş, “Yaz meyvesi yiyemeden yaz bitti” derken; Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar da, “Fiyatlar kontrolden çıktı” diyerek sitem etti.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre, önceki gün haberlere yansıyan Ankara'da bir pazarda “ezik şeftali” nedeni ile bir müşterinin pazar esnafı ile karakolda biten kavgasının, alım gücündeki düşüşün vatandaşta yarattığı ağır stresin yansıması olduğu belirtiliyor. Çakar, “Halkın da esnafın da morali bozuk ama yönetim bunu seyrediyor” ifadesini kullandı.

“Meyve fiyatları ülkenin tarımının geldiği noktayı gösteriyor”

Çakar, açıklanan açlık ve yoksulluk sınırlarına göre Türkiye'de aç veya yoksul olanların sayısının 70 milyona dayandığını belirterek şöyle devam etti:

“Meyve fiyatları ülkenin tarımının geldiği noktayı gösteriyor. Son 10-15 yılda bu stratejik sektör tamamen gıda şirketlerinin tekeline bırakıldı. Aracılar, dağıtıcılar kazanıyor.”

“Her bir ürün için tüketicinin çıkarlarını koruyacak bir tavan fiyat belirlenmesi gerek”

24 Ağustos itibarıyla İstanbul Hali'nde şeftali 5 ila 8 TL fiyatla satılıyor. Şaftali, halden çıkıp vatandaşa ulaşana kadar en az 2 hatta 3 kat pahalanıyor. Çakar, “Her bir ürün için tüketicinin çıkarlarını koruyacak bir tavan fiyat belirlenmesi ya da fiyatların denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Hacer Foggo: Artık insanlar kredi kartlarını en çok gıda almak için kullanıyor

Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucularından Hacer Foggo, pek çok vatandaşın artık pazara bile çıkamadığını, çocukları için oyuncak değil gıda istediklerini söyledi. Foggo pandemide yoksulluk tanımının değiştiğini ancak bu yönde hiçbir çalışmanın yapılmadığını vurgularken, durumu şöyle anlattı:

“Son dönemde asgari ücretliler bir basamak daha gerileyerek daha da yoksullaştı. Artık insanlar kredi kartlarını en çok gıda almak için kullanıyor. İnsanlar çocuklarına taze mevsim meyvesi yediremeyecek duruma geldi.”