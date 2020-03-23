Vatandaş yasağı dinlemeyince, belediye bankları kepçeyle kaldırdı!

Bahçelievler Belediyesi, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına rağmen vatandaşların sokağa çıkması üzerine parklarda bulunan bankları kepçelerle kaldırdı.



İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşların sokağa çıkma yasağını dinlemediği görüldü.



Bunun üzerine harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, zabıta ekipleri gün boyu zabıta araçları ile sokaklarda gezerek anons yapıp uyarılarda bulundu.



Zabıta ekipleri, vatandaşların dışarıda oturmaya devam etmesi üzerine parklarda bulunan bankları kepçeler yardımı ile kaldırdı. (İHA)