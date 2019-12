-''VATANDAŞ YARGIYA DA HESAP SORABİLSİN'' KARS (A.A) - 11.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Vatandaş yargıya da hesap sorabilsin'' dedi. Kars'ta gezi ve incelemelerde bulunan Akdağ, Vali Ahmet Kara'yı makamında ziyaret etti. Bakan Akdağ, burada gazetecilere açıklamasında, Türkiye'de geleceğe umutla bakılması için yapılanları görmek gerektiğini söyledi. Türkiye'nin çok iyi bir yolda olduğunu ifade eden Akdağ, ''Türkiye hem bölgesinin hem de dünyanın parlayan bir yıldızıdır. Herkes bunu kabul ediyor ve bununla iftihar ediyoruz. Bununla her Türk vatandaşı iftihar etmelidir'' diye konuştu. Tam Gün Yasası ile ilgili yargının verdiği kararları da değerlendiren Bakan Akdağ, şunları söyledi: ''Yani bu benim şahsıma veya hükümetimize karşı yapılmış bir haksızlık olarak değil, vatandaşa yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Kararlar kısmen şunu söyledi;devlette çalışan veya muayenehanesi olan hekimler muayenehaneciliğe devam etsinler. Hatta olmayanlar da muayenehane açabilirler. Bu çok kötü bir şey. Vatandaşın neler çektiğini hepimiz biliyoruz. Onun için herkes kendi işini yapmalı. Yürütme kendi işini yapmalı, yargı kendi işini yapmalı. Aslında Türkiye'de herkes şeffaf bir hesap verilebilirlik içinde olmalıdır.'' -''HESAP SORMA HERKES İÇİN GEÇERLİ OLMALIDIR''- Türkiye'de kendisinden en çok hesap sorulanların siyasetçiler olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle devam etti: ''Her 4 senede bir seçim oluyor, vatandaş sandığa gidiyor, hesabını soruyor. Bu vatandaş tarafından hesap sorma herkes için geçerli olmalıdır. Bizim Anayasamız da, kanunlarımız da öyle teşkil ettirilmelidir ki, vatandaş yargıya da hesap sorabilsin. Gelişmiş tüm ülkelerde bu böyledir. Vatandaş derken de 'yürütme, yargıya hesap sorsun' demiyorum, 'yasama, yargıya hesap sorsun' demiyorum. Yanlış anlaşılmasın.'' ''İstediğimiz bağımsız, tarafsız ve hesap verebilirlik ilkesine göre çalışan, hizmet eden bir yargıdır'' diyen Akdağ, ''Bütün kurumlar bu şekilde davranmalıdır. Vatandaş herkesten hesap sorabilmelidir. Vatandaş her yerde hakkını arayabilecektir, aramalıdır. İnşallah güzel şeyler olacak'' diye konuştu. Bakan Akdağ, bir gazetecinin ''Karadeniz illerinin sınır kapıları Kafkas ülkelerine tamamen açık ama doğu illerinde ise siyaset hep Kars üzerinden yapılıyor, doğu sınır kapısı kapalı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusu üzerine şöyle dedi: ''Kapalı olmasının sebebinin Ermenistan olduğunu siz biliyorsunuz. Bu hususta Türkiye çok çaba gösterdi. Ümit ediyorum ki, Ermenistan da bu çabalara karşılık versin. Biz bütün bölge ülkeleriyle barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamayı prensip edinmiş bir ülkeyiz. Güçlü de bir ülkeyiz. Bu kapıların açılması Kars için, Türkiye için yararlı olabilir ama bu asıl komşu ülkeler için yararlı oluyor. Ermenistan kendi üstüne düşeni yapmalıdır.'' Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'u da makamında ziyaret eden Akdağ, daha sonra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sağlık çalışanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı. Akdağ, toplantının ardından Iğdır'a hareket etti.