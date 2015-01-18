Vatandaş, yakaladığı şüphelileri koli bandına sararak polise teslim etti

Kasımpaşa’da şüpheli şahıslarla polis arasında yaşanan kovalama sonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlar yakaladıkları şüphelileri koli bandıyla bantladı. Şahısların kaçarken attıkları şüpheli poşetler bomba imha ekibi tarafından patlatıldı. Ekiplerin şüpheli poşetlerin üzerindeki incelemesi sürüyor.

Olay, Kasımpaşa’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis şüphelendikleri 3 kişiyi takip etmeye başladı. Polis ile şüpheliler arasında yaşanan kovalama sırasında iddialara göre, şahıslardan biri havaya ateş açtı. Bu sırada şahıslar kaçarken iki adet şüpheli paketi yola fırlattı. Şüpheliler vatandaşlar ve polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Bu sırada cadde trafiğe kapatıldı. Bomba imha ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak şüpheli poşetlere fünye yerleştirerek kontrollü şekilde patlattı. Ekiplerin şüpheli poşetlerin üzerindeki incelemesi sürüyor.

Yaşanan olay sırasında şüphelilerin yakalanması için polise yardım eden bir vatandaş, “Kaçıyorlardı, polis etrafını çevirdi ama hepsiyle mücadele edemedi. Polis vatandaşlardan yardım istedi. Biz de polise yardım edip şahısları yere yatırdık. Koli bandıyla adamları bantladık. İki paket vardı. Paketin üzerinde kablolar vardı” dedi.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.