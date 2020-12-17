Vatandaş telaffuzu zor diye şikâyet etti: ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirildi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla zor telaffuz edilen ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi, ‘Bangabandhu Bulvarı’ olarak değiştirildi.

Vatandaşlar, Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan bulvarın ismini zor telaffuz ettiklerini belirterek belediyeye şikyette bulundu. Çevre halkının şikâyetini dikkate alan Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında 1997’den itibaren kullanılan bulvarın ismini değiştirdi. ‘Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı’nın ismi, ‘Bangabandhu Bulvarı’ oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.