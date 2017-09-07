Vatandaş TBMM'ye sordu: Kuran-ı Kerim yerine, tercümesini okumak haram mı?

Türkiye’nin dört bir yanından sıkıntılı konularda çözüm arayışındaki vatandaşın başvurduğu Meclis Dilekçe Komisyonu’na yaz döneminde ilginç dilekçeler gönderildi. Erzurum Uzundere’den Dilekçe Komisyonu’na yazan vatandaş, organlarını Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’a bağışladığını bildirirken, Antalya Muratpaşa İlçesi’nden başvuran bir vatandaş, Kuran-ı Kerim yerine tercümesini okumanın haram olup olmadığını sordu. Ankara Altındağ İlçesinden gönderilen dilekçe de vatandaş, Türklerin savunma sporu Alpagut Turan Savaş Sanatı için destek talebinde bulundu. Komisyon, vatandaşın bu talebini ilgili kurumlara yapmadığını ifade etti.

İstanbul’dan yazan bir vatandaş ise teröre destek verdiği iddiasıyla bir milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesini istedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun son toplantısında karar cetvelinde yer alan dilekçelerden bazıları şöyle:

Muratpaşa/ANTALYA

DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI

Dilekçi: Kuran-ı Kerim yerine tercümesini okumanın haram olup olmadığını soruyor. Gereği Düşünüldü: Dilekçe konusu husus Dilekçe Komisyonunun görev alanına girmediğinden konunun genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip ilgili yerlere intikal ettirilmesinde fayda görüldüğünden bu aşamada, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi

Bahçelievler/İSTANBUL

DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI

Dilekçi: Bir milletvekilinin teröre destek verdiğini iddia ederek milletvekilliğinden ve Türk Vatandaşlığından çıkarılmasını talep etmektedir.

Gereği Düşünüldü: Dilekçe konusu husus Dilekçe Komisyonu'nun yetki ve görev alanına girmediğinden 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca bir işlem yapılamayacağına karar verildi.

Uzundere/ERZURUM

DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI

Dilekçi: Organlarını Cumhurbaşkanının eşi Emine ERDOĞAN'a bağışladığını ifade

etmektedir. Gereği Düşünüldü: Dilekçe konusu husus Dilekçe Komisyonunun yetki ve görev alanına

girmediğinden konunun ilgili kurumlara intikal ettirilmesi gerekmekte olup bu aşamada, 3071

sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi

uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi.

Altındağ/ANKARA

DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI

Dilekçi:Alpagut Turan Savaş Sanatı sporu için destek talep etmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'dan alınan cevabi yazıda; Ali İhsan ÖZTÜRK'e ait Alpagut Turan savaş sanatı olarak Türklerin savunma sporu hakkındaki çalışmalarının değerlendirilmesine dair dilekçenin incelendiği, Buna göre, dilekçe sahibinin alpagut turan savaş sanatı spor dalı ile ilgili bugüne kadar Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kuruluna herhangi bir başvurusunun bulunmadığı, Ancak, Abdullah C...'ın alpagu spor dalının Federasyon olarak kurulması veya herhangi bir Federasyona bağlanmasına dair başvurusu bulunmakta olup Merkez Danışma Kurulunun 20.02.2017 tarihli kararı ile reddedildiği belirtilmiş olup,

Gereği Düşünüldü: İdarece beyan olunan açıklamalar dışında 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi. ----

Alpagut nedir?

Alpagut (tam adı: Alpagut - Turan Dövüş Sanatı) - Alpagut adının anlamı: (Alp: Savaşçı, Kut: Qutsal (kutsal)) birliği "Kutsal Savaşçı" anlamındadır. Turan coğrafyasında yaşayan, Türk halklarının ortak kültürel dünya görüşünü temsil ve tebliğ eden, aynı zamanda millî savaş geleneklerini geliştiren, özellikle eski Türklerin savaş kültürünü, modern savaş sanatı üzerinde kavramlaştıran, derin felsefi ideolojik anlamı olan ve gizemli kalan millî savaş kültürünün küresel kültüre çıkışını oluşturan bir spor türü.