Vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na sordu: İngiltere’nin 2014 yılında teslim ettiği bayrak orijinal mi?

Ankara’da bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na, İngiltere’den 2014 yılında Türkiye’ye iade edilen 100 yıl öncesine ait olduğu belirtilen Osmanlı Bayrağı'nın orijinal olup olmadığını sordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, komisyona gönderdiği yanıtta, Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü'nde sergilenen bayrağa ilişkin teknik inceleme çalışmalarının Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatıldığını söyledi.

TBMM Dilekçe Komisyonu’nun Ankara’nın Keçiören Semti’nden Ş.I’ya gönderdiği ve Başkanlık Divanı kararı olarak yayınlanan yanıt şöyle:

“Osmanlı bayrağı orijinal mi”?

Dilekçi: İngiltere’nin Türkiye’ye teslim ettiği ve Osmanlı Devletine ait olduğu iddia edilen bayrak hakkında bilgi almak istiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Komisyonumuza gelen cevabi yazıda; 2014 yılında Londra Büyükelçimiz tarafından teslim alınan ve Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürlüğü'nde sergilenmekte olan bayrağa ilişkin teknik inceleme çalışmalarının Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce başlatıldığı, Dışişleri Bakanlığından alınan cevabi yazıda ise; I. Dünya Savaşı sırasında Şam'da Osmanlı karargahının İngiliz kuvvetleri tarafından işgal edilmesiyle birlikte İngiltere'ye getirildiği anlaşılan Türk Bayrağının, Kültür ve Turizm Bakanlığının talebi ve Bakanlığın girişimleri üzerine 25 Haziran 2014 tarihinde dönemin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz tarafından Londra yakınlarında bulunan Hailebury Okulu'nda teslim alındığı, Bayrağın, okulun talebi üzerine Eylül-Aralık 2014 döneminde anılan okulda düzenlenen etkinliklerde kullanılmasının ardından diplomatik kargoyla Bakanlığa ulaştırıldığı ve tutanakla 29 Aralık 2014 tarihinde KTB yetkilisine elden teslim edildiği, Ş.I adlı vatandaşın BİMER üzerinden 26 Ocak 2015 ve 5 Şubat 2015 tarihlerinde Bakanlığa başvurduğu ve dilekçesinin içeriğine benzer ifadelerle Bayrağın tarihî niteliği ile orijinal olup olmadığı hususu, ilgili olduğunu düşündüğü diğer kurumlar meyanında Bakanlık nezdinde de sorguladığı, Adı geçen vatandaşa bayrağın 29 Aralık 2014 tarihinde KTB'ye teslim edildiği 11 Şubat 2015 tarihinde BİMER üzerinden bildirildiği, KTB'nin ve Genelkurmay Başkanlığının, bayrağın tarihî niteliği ve orijinal olup olmadığı konularında gerekli yetkinliğe sahip olduklarının şüphe götürmeyeceği hususunun adı geçenin dikkatine getirildiği belirtilmiştir.

Ne olmuştu?

İngiltere'nin başkenti Londra'nın yakınında bulunan ve yaklaşık 700 öğrencinin eğitim aldığı Haileybury Koleji'nde düzenlenen törende, Turner ailesi, yaklaşık 100 yıldır sakladığı bayrağı Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz'e teslim etmişti.

Büyükelçi Çeviköz, "Aşağı yukarı 100 yıl kadar sonra Şam'da alınan bayrağımızın tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmesi ve benim de görevimin son günlerinde bu bayrağı burada teslim almam çok duygulu bir olaydı. Bayrağımızı Büyükelçiliğimizde büyük bir ihtimamla gözümüz gibi muhafaza edeceğiz ve gerekli temasları Ankara ile kurduk, bayrağımız layık olduğu yere ve sergileneceği müzelere iade edilecek ve yerini bulacaktır" açıklamasını yapmıştı.