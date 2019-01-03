Vatandaş soruyor: Poşete hem para veriyor hem de marketin reklamını yapıyorum, neden?

Plastik poşetler, marketlerde 1 Ocak'tan itibaren parayla satılmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, uygulamanın ilk gününde, poşet kullanımı yüzde 70 oranında azaldı. Bazı vatandaşlar, ücretli poşetlerdeki market logolarına, "Hem parasını veriyorum, hem reklamını yapıyorum" diye tepki gösterdi.

NTV'nin aktardığına göre, 1 Ocak'tan itibaren marketlerde plastik poşetler en az 25 kuruş olmak üzere parayla satılmaya başladı. Marketlerde uygulamayı bilmeyenler tepki gösterirken, bazı tüketicilerin ücret ödememek için marketlere poşetlerle geldiği, bazılarının file ve bez poşet taşıdığı görülürken bazı vatandaşlarda paralı satılan poşetlerin üzerinde marka logosu olmasını tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Hem parasını veriyorum, hem reklamını yapıyorum" diye tepki gösterdi.

"Ürünlerde fiyatlar düşecek mi?"

Çevrenin kirlenmesini istemeyen tüketiciler bununla birlikte tüm maliyetin kendilerine yüklendiğini belirtiyor. Eleştirilerin odak noktasını 25 kuruşluk poşet ücretinin 15 kuruşu geri dönüşüm amacıyla devlete aktarıldıktan sonra kalan 10 kuruş oluşturuyor. Bu 10 kuruş poşetin markete maliyeti. Poşetler ücretsizken bu maliyeti marketler üstleniyordu ve bu maliyetlerin ürünlere yansıtıldığını belirten tüketiciler, poşetler ücretli olunca ürünlerde fiyatlar düşecek mi diye soruyor.

İlk günde yüzde 70 azalma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre, uygulamanın ilk gününde, poşet kullanımı yüzde 70 oranında azaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Dairesi Başkanı Ahmet Varır, uygulamanın daha iyi anlatılması durumunda, poşet kullanımının daha da azalacağı grüşünde.

Varır, plastik poşetlerin para ile satılmasından, haksız kazanç elde edilmesine izin vermeyeceklerini de söyledi.

Varır, "Marketlerin poşet üzerinden bir kar elde etmesi söz konusu değil. Vatandaşlarımızdan şikayet duyuyoruz. Kar mı edecekler. Hayır. Böyle bir şeye düzenleme müsaade etmiyor. Halktan olumlu tepkiler geldiği kadar olumsuz tepkiler de alıyoruz. İşin temeline baktığınızda bilinçli bir toplulumuz var. Bu konuya hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Tepkilerin de, biz konuyu daha iyi anlattığımızda giderek azalacağını düşünüyoruz" dedi.