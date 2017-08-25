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Yaşam

Vatandaş önerdi; fotoğrafıyla 15 liralık banknot basılsın

Komisyon, öneriyi Merkez Bankası'na iletti

25 Ağustos 2017 14:24

Meclis Dilekçe Komisyonu'na Ankara'dan başvuran H.A isimli bir kişi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı baskına gelen Tuğgenerel Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Ömer Halisdemir'e saygı göstergesi olarak 15 liralık banknotlar bastırılmasını önerdi.

Komisyon ise H.A.'nın önerilerini içeren dilekçeyi Merkez Bankası'na gönderdi. Komisyon Merkez Bankası'ndan gelecek yanıta göre vatandaşa bilgi verecek.

Merkez Bankası ise bu yönde önerilerde bulunan vatandaşlara "Bankamızca hatıra kâğıt para basımı gerçekleştirilmemektedir. Bununla birlikte dolaşıma çıkarılan banknotlarımızın arka yüzlerindeki temalar, genellikle ünlü Türk büyükle, bilim adamları ve düşünürleri, Anadolu Medeniyetleri, doğal ve tarihi turistik güzellikler gibi alternatifler arasından belirlenmektedir. Bu çerçevede, banknotlarımız üzerinde ülkemiz açısından çok önemli yeri olan şahsiyetlere ve olaylara yer verilmesine özen gösterilmektedir. Ancak bugün itibariyle yeni bir banknot kupürü veya yeni bir emisyon gurubu banknot basımı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca banknotlarımıza yönelik olarak duyarlı vatandaşlarımızca yapılan her türlü öneri daha sonra yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayıt edilmektedir" yanıtını vermişti.

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