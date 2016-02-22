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Kültür-Sanat

Okuduğu kitabın bir bölümüyle ilgili 'çarpıntım tuttu' dedi, yazar iki yıl ceza aldı

Karar, Mısır'da 'ifade özgürlüğüne darbe' olarak nitelendirildi

22 Şubat 2016 13:45

Mısırlı yazar Ahmed Naci, romanında cinsel içerikli bazı bölümler barındıran kitabında, 'moralinin bozulduğu ve çarpıntısının tuttuğunu' söyleyen bir vatandaşın şikayeti üzerine açılan davada iki yıl hapse mahkûm edildi. Karar, Mısır kamuoyunda 'ifade özgürlüğüne darbe' olarak nitelendirildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, mahkemede Naci'yi ülkenin önde gelen yazarları savundu. Bazı yazarlar, kararın ifade özgürlüğüne bir darbe olduğunu söyledi. Yazar İbrahim İsa da, El Makal gazetesindeki köşesinde, "Devletiniz ve kurumlarınız, tıpkı önceki yönetimde olduğu gibi, aydınlardan, düşünceden ve yaratıcılıktan nefret ediyor, sadece iki yüzlüleri, yağcılık şiir ve şarkıları yazanları seviyor" ifadesini kullandı.

Mısır'ın seçimle göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013'te başlayan protesto gösterilerinin ardından askeri darbeyle devrilmişti. Bir yıl iktidarda kalabilen Mursi, yetkileri partisi Müslüman Kardeşler'in elinde toplamakla suçlanmıştı.

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