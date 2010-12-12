Vatandaş öfkesini anketörden çıkartıyor

T24 - Anketörler arasında yapılan bir 'anket' bu işin risklerini ortaya koydu. Anketörlerin yüzde 89'u şiddete maruz kalmış.

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu'nun (HAKSEN) Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) anketör olarak görev yapan personel arasında yaptığı anket sonucuna göre anketörlerin yüzde 89'unun en az bir kere saldırıya uğradığı sonucu çıktı.



HAKSEN'in yaptığı araştırmada, TÜİK'in ülke genelinde yaptığı anketlerde görev alan yedi farklı bölgeden 231 erkek, 197 bayan olmak üzere toplam 428 personelle yapılan anket sonuçlarına göre 381 kişi görevi sırasında herhangi bir şekilde saldırıya uğradığını belirtirken, 47 kişi ise herhangi bir saldırıyla karşılaşmadığını ifade etti.



Saldırıların yüzde 54'ü işyerinde yapılıyor

HAKSEN araştırmasında, maruz kalınan saldırıların yüzde 54'ünün işyerinde yapılan anket çalışmalarında yaşandığını, yüzde 36'sının konutta, yüzde 1'inin araçta ve yüzde 9'unun ise diğer ortamlarda yapıldığı belirtildi. Saldırıya uğradığını belirten anketörlerin yüzde 54'ü sözlü, yüzde 21'i fiili, yüzde 19'u psikolojik saldırıya uğradığını söylerken yüzde 7'si ise diğer şekillerde saldırıya uğradığını ifade etti.



Fiili olarak saldırıya maruz kalanların yüzde 37'si hayvan saldırısına uğrarken, yüzde 15'i taciz edildiğini, yüzde 4'ü tinerci saldırısına maruz kaldığını , yüzde 3'ü ise silahlı saldırıyla karşılaştığını, yüzde 42'si ise diğer şekillerde fiili saldırıya uğradığını belirtti. Araştırmada, sözlü olarak yapılan saldırıların yüzde 58'sini hakaret, yüzde 27'sini taciz oluştururken yüzde 16'sını ise diğer sözlü saldırılar oluşturdu.



"Vatandaş öfkesini anketörden çıkarıyor"

Anket sonuçlarını değerlendiren HAKSEN Genel Başkanı Ayhan Çivi, TÜİK'in anketlerinin 38 yıldan beri 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalışan geçici personel tarafından yapıldığını, son derece düşük ücretlerle ve kötü koşullarda çalışan personelin görevi sırasında da büyük zorluklarla karşılaştığını söyledi.

Çivi açıklamasını şöyle sürdürdü: "Rastgele belirlenen her türlü işyerinde ve konutta bire bir görev yapmak zorunda olan anketörler zaman zaman öfkeli vatandaşların tepkisine maruz kalıyor. Ekonomik şartlardan şikaye eden vatandaşlar öfkesini anketöre yöneltiyor." Uğradıkları saldırılar karşısında anketörleri koruyacak hiçbir yasal düzenleme olmadığını belirten Çivi, anketörlerin ancak adli bir kişisel vaka olarak başvuru yapabildiklerini, kurumun ise ne pahasına olursa olsun görevin yapılmasını istediğini söyledi.