Vatandaş kontör kaptırmaya devam ediyor

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) cep telefonu abonelerini dolandırıcılık olaylarına karşı defalarca uyarmasına rağmen kontör kaptıran çok sayıda kişinin, mağduriyetlerinin giderilmesi için hizmet aldıkları GSM operatörü merkezini arayıp yardım istedikleri bildirildi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir kendisini polis ya da jandarma gibi tanıtarak ulaştıkları cep telefonu abonelerinden kontör isteme yoluyla dolandırıcılık yapan kişilerin artması üzerine EGM, cep telefonu abonelerini kontör dolandırıcılarına karşı uyardı.



EGM tarafından cep telefonu abonelerine SMS yoluyla "Sizi arayarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve çeşitli bahanelerle kontör göndermenizi isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısının yer aldığı mesajlar gönderildi.



Bu konuda vatandaşların daha dikkatli hareket etmesi üzerine dolandırıcılar, yöntem değiştirdi.



Cep telefonlarına "Değerli abonemiz merkezin başlatmış olduğu cep çekilişi kampanyası sonucu hattınız para ödülü kazanmıştır. Bilgi işlem için arayın" yazılı mesaj gönderen dolandırıcılar, aranmaları durumunda, "Çekiliş sonucu 5 bin TL para kazandınız. Bize 500 kontör göndermeniz durumunda vereceğiniz hesaba yarın sabah paranız yatmış olacak" diyerek kontör istiyor.



Karşı taraf da para kazandığını sanarak, istenilen kontörü verip hesabına para yatmasını bekliyor. Para gelmeyince polise başvuruyor.



Bir GSM operatörünün yetkilileri, bu konuda EGM'nin uyarılarına rağmen kontör dolandırıcılarına inanan birçok kişi olduğunu belirterek, "Merkezimizi arayıp ödülü doğrulatmak isteyen, binlerce kontör gönderip para yatmasını bekleyen, dolandırılan birçok cep telefonu abonesi bulunuyor. Bizden yardım istiyorlar. Bu yöntemle kişinin kayıtlı tüm bilgilerini bile ele geçirebiliyorlar. Vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemesini bekliyoruz" dedi.

