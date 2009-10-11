T24 LogoT24 Logo
Magazin

Vatandaş geliyorum demedi

“Aşk Geliyorum Demez” filminin kapkaç sahnesine vatandaş müdahale etti!

11 Ekim 2009 03:00

Bergüzar Korel ve Tolgahan Sayışman’ın başrolleri paylaştığı “Aşk Geliyorum Demez” filminin kapkaç sahnesine vatandaş müdahale etti!

 Yoldan geçmekte olan bir vatandaş, olayı gerçek sanınca kapkaççı rolündeki oyuncuyu yere yuvarlayıp çantayı kaptı ve Bergüzar Korel’e iade etti.   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24