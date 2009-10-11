Vatandaş geliyorum demedi

<strong>Bergüzar Korel ve Tolgahan Sayışman’ın başrolleri paylaştığı\n“Aşk Geliyorum Demez” filminin kapkaç sahnesine vatandaş müdahale etti!</strong><br />\n <br />\n\n\n\n<div class="hurriyet2008_detail_text" style="float:left;padding-left:3px;width:100%;"><link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://adtext.adnet.com.tr/img/stylesheet.css" />\n\n <div id="divAdnetKeyword"><p> Yoldan\ngeçmekte olan bir vatandaş, olayı gerçek sanınca kapkaççı rolündeki\noyuncuyu yere yuvarlayıp çantayı kaptı ve Bergüzar Korel’e iade\netti. <br /></p></div></div>